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Dalle guerre di mafia, in cui uccisero tre cognati al boss di Belcastro, al controllo dei villaggi turistici

CATANZARO – Il controllo dei villaggi turistici, degli stabilimenti balneari e delle villette estive lungo la fascia costiera tra Botricello e Belcastro è una posta in gioco che affonda le radici nella guerra di mafia dei primi anni Duemila. È uno dei capitoli centrali dell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito la cosca guidata da Luigi Pane detto “l’Anatra” ma anche “’u Killer”. L’inchiesta condotta dai carabinieri, e coordinata dal procuratore distrettuale antimafia Salvatore Curcio e dalla sostituta Veronica Calcagno, ricostruisce sia le origini storiche dell’egemonia sul litorale ionico catanzarese sia il successivo sistema fatto di richieste estorsive, servizi di guardiania e giardinaggio imposti alle residenze estive, appalti per le manutenzioni nei villaggi, assunzioni di familiari e gestione diretta delle strutture ricettive.

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La guerra di mafia per il controllo dei villaggi

Secondo la ricostruzione dei magistrati antimafia, il vecchio patriarca del clan, Rodolfo Pane, padre di Luigi e anche lui finito in carcere, con la collaborazione del figlio e dei generi, iniziò a imporsi sul litorale ionico catanzarese in un’area dove primeggiavano gli Arena di Isola Capo Rizzuto e i Trapasso di San Leonardo di Cutro. La tensione per la gestione dei villaggi turistici sfociò in uno scontro aperto che intrecciò la famiglia Pane alla faida scoppiata nel contesto ‘ndranghetistico di Isola di Capo Rizzuto. Tra il marzo 2003 e il dicembre 2005 una lunga scia di sangue attraversò l’area tra Catanzarese e Crotonese.

Dagli omicidi di Gaetano Trapasso a Cropani (4 marzo 2003), Salvatore Arabia a Steccato di Cutro (20 agosto 2003) e Carmine Arena a Isola Capo Rizzuto (2 ottobre 2004), fino agli agguati che colpirono direttamente la famiglia Pane con l’uccisione di tre generi di Rodolfo Pane. Vittime Sergio Iazzolino, assassinato a Steccato di Cutro il 5 marzo 2004, e Maurizio Ferraro e Felice Onofrio, uccisi insieme a Marcedusa il 17 agosto 2005 (seguiti il 19 settembre a Catanzaro dall’omicidio di Sergio Pisani, che era con loro al momento dell’agguato). Da quella stagione di sangue emerse l’affermazione di Luigi Pane alla guida della consorteria.

La nuova mappa delle estorsioni

A tracciare la mappa delle successive attività estorsive sul litorale sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riscontrate dagli accertamenti dei carabinieri. Nell’interrogatorio del 2 novembre 2023 il pentito Danilo Monti ha collocato la località Cunduleo, tra Botricello e Belcastro, sotto la gestione criminale della famiglia Pane (con competenza estesa anche su Sersale e Belcastro), riferendo inoltre che già nel 2013 Antonio Iervasi gli aveva parlato del progetto di Luigi Pane di realizzare un acquapark nella zona vicina al suo lido. Monti ha anche indicato a Botricello la presenza di un esponente della famiglia Scumaci, vicino ai Pane, attivo sui villaggi turistici e dedito a riscuotere denaro per la guardiania e il giardinaggio delle villette estive nella zona del mare.

Il subentro di Pane e l’uscita di scena di Scumaci

Ma è soprattutto il pentito Dante Mannolo, figlio del boss di San Leonardo di Cutro Alfonso Mannolo, a ricostruire nel dettaglio gli equilibri interni. Una cosca, quella dei Mannolo, il cui core business consiste storicamente (come dicono le sentenze) nel racket imposto agli operatori turistici di un’ampia fetta di litorale jonico. Già all’epoca della realizzazione del villaggio turistico Marina del Marchese, a Botricello, il padre del pentito aveva stabilito che i proventi delle estorsioni venissero incamerati da Giuseppe Scumaci, allora referente criminale della zona e cognato di Luigi Pane. Dopo la morte di Scumaci, il controllo dell’area sarebbe stato assunto progressivamente dallo stesso Pane, che avrebbe surclassato il naturale successore Mimmo Scumaci (già arrestato nel 2001 nell’operazione Polifemo e poi condannato in appello per le estorsioni legate alla costruzione della stessa struttura), riconoscendogli comunque una quota dei proventi.

La penetrazione nel villaggio Marina del Marchese

Dagli approfondimenti investigativi emergono diversi livelli di penetrazione della famiglia Pane all’interno del Marina del Marchese, nella località Marina di Bruni a Botricello. Tra il 2022 e il 2025 vi hanno lavorato con contratti stagionali Angelina Gentile, ex moglie di Luigi Pane, e le figlie Romina e Marianna Pane. Sul fronte degli appalti interni, fino alla stagione 2022 il servizio spiaggia e la manutenzione delle piscine erano affidati alla Lanatà Servizi srl, intestata a Leonardo Lanatà, compagno di Lodovica Pane, sorella maggiore del presunto capoclan. La cura del verde era invece assicurata dalla ditta L’Isola del Verde, con sede in contrada Fieri a Belcastro, intestata a Terence Pane, figlio di Salvatore Pane (classe 1970), fratello di Luigi e indicato dagli inquirenti come organizzatore della cosca.

Imposizione della manutenzione

Secondo Mannolo, l’estorsione ai danni del villaggio avveniva sia attraverso dazioni di denaro sia con l’imposizione delle ditte di manutenzione. Lo stesso collaboratore di giustizia ha riferito agli inquirenti di aver incontrato Luigi Pane all’interno della struttura tra il 2017 e il 2018. Le intercettazioni documentano anche le tensioni legate all’attività di giardinaggio di Terence Pane, con un intervento diretto del padre Salvatore per gestire i contrasti sul territorio.

La mazzette al villaggio Nirvana

Nella ricostruzione accusatoria rientra poi il villaggio turistico Nirvana di Belcastro (già Gamma Tour, in contrada Magliacane). Sul punto convergono le dichiarazioni risalenti al marzo 2001 del collaboratore di giustizia Carmine Scarpino — secondo cui Luigi Pane, subentrato al padre Rodolfo, incassava la mazzetta dalla struttura — e quelle più recenti di Dante Mannolo, il quale ha riferito che il pagamento estorsivo è proseguito almeno fino al 2019, anno del suo arresto. Quando il clan Mannolo tentò di estendere le richieste estorsive sulla costa di Belcastro, dovette fermarsi perché la zona era già sotto il controllo di Pane. Un analogo condizionamento viene indicato da Mannolo anche nei confronti del supermercato MD di Belcastro, il cui titolare, sempre secondo il pentito, versava 1.500 euro.

L’intestazione fittizia del lido

L’ordinanza contesta inoltre a Luigi Pane l’intestazione fittizia e la gestione del lido Blow Beach, sul lungomare di Belcastro, oltre a un episodio di violenza privata aggravata dal metodo mafioso risalente al 14 luglio 2023. Quel giorno, durante un’interruzione della corrente elettrica nella zona marina, Pane apprese dalla compagna Maria Grillo che l’unico gruppo elettrogeno disponibile stava per essere installato al vicino villaggio Nirvana, lasciando al buio il Blow Beach. Recatosi sul posto, il boss bloccò gli operai pretendendo l’alimentazione anche per il proprio stabilimento e intimando al telefono alla compagna che nessuno avrebbe ripreso i lavori fino all’arrivo dei carabinieri: «Se hanno il fegato di venirsi a riprendere il camion», diceva riferendosi agli addetti che si erano allontanati, aggiungendo «qua non si muove nessuno».

Il bar preso in gestione dal clan Mannolo

Nel capitolo dedicato ai rapporti sul territorio di Belcastro confluiscono infine anche le dichiarazioni di Dante Mannolo sul sindaco Antonio Torchia (indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e finito agli arresti domiciliari) e sulla gestione del bar del Villaggio Turchese, intestato al suocero del primo cittadino, Pasquale Maglio. Mannolo ha riferito di aver preso in gestione quel locale senza ricevere fattura e di aver chiesto al sindaco, in passato, di poter presentare domanda per alcuni contributi statali, ricevendo un rifiuto motivato dal fatto che fosse un mafioso.