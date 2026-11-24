2 minuti per la lettura

Nell’inchiesta Arione della Dda di Catanzaro le frasi attribuite a Luigi Pane contro Gratteri e il tentativo di ottenere il dissequestro del Blow Beach

«Gratteri è stata la rovina». È la frase attribuita a Luigi Pane, indicato dagli inquirenti come il capo dell’omonima cosca di ’ndrangheta attiva a Belcastro, in provincia di Catanzaro. Le parole emergono dalle intercettazioni dell’inchiesta Arione, l’operazione condotta nei giorni scorsi dai carabinieri con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nell’ambito della quale Pane è stato arrestato.

INCHIESTA ARIONE, LE PAROLE DI PANE CONTRO GRATTERI

Le conversazioni restituiscono l’ostilità degli interlocutori nei confronti della magistratura calabrese e, in particolare, di Nicola Gratteri, ex procuratore di Catanzaro e oggi alla guida della Procura di Napoli. In un altro dialogo, uno degli interlocutori osserva che con il magistrato «tutto era diventato molto più difficile».

Le intercettazioni e le invettive contro i magistrati

Gli attacchi non riguardano soltanto Gratteri. Nelle conversazioni compaiono anche i nomi di Giovanni Bombardieri, all’epoca procuratore di Reggio Calabria e oggi a capo della Procura di Torino; Marisa Manzini, sostituto procuratore generale di Catanzaro; e Pierpaolo Bruni, all’epoca procuratore di Paola, nel Cosentino, e oggi procuratore di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

In un’intercettazione del 22 ottobre 2022, Maria Grillo, compagna di Pane, si riferisce ai magistrati con un’invettiva: «Ma botta di sangue… che schifosi!».

Il sequestro del Blow Beach e la proposta di scrivere a Gratteri

Accanto alle espressioni di ostilità, gli atti dell’inchiesta delineano un altro passaggio: proprio Gratteri viene indicato come il possibile interlocutore al quale rivolgersi per tentare di ottenere il dissequestro del lido Blow Beach.

Lo stabilimento era finito sotto sequestro perché ritenuto riconducibile a Luigi Pane e alla compagna Maria Grillo. Durante un incontro del 20 giugno 2022, un professionista suggerisce alla coppia di coinvolgere la figlia Romina, formalmente titolare dell’attività.

La proposta è di farle scrivere una lettera all’allora procuratore di Catanzaro per chiedere un appuntamento. Nel confronto, la giovane avrebbe dovuto sostenere che il legame familiare con Pane non poteva tradursi in un pregiudizio per la sua iniziativa imprenditoriale.

LEGGI ANCHE: Botricello, il clan voleva simulare un attentato a Gratteri durante l’incontro in chiesa

La lettura della Dda di Catanzaro

Secondo la ricostruzione della Dda, la strategia mirava a ottenere un intervento attraverso un confronto diretto con il magistrato, senza ricorrere a conoscenze o canali informali.

Il resoconto descrive dunque la proposta di chiedere un appuntamento, non un incontro effettivamente avvenuto né un intervento di Gratteri sul sequestro. Un passaggio che si affianca, nelle carte dell’inchiesta sulla presunta cosca di Belcastro, alle conversazioni di segno opposto rivolte contro l’ex procuratore di Catanzaro.