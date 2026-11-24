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Omicidio di Emiliano Torcasio a Lamezia Terme: condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione il reo confesso Pasquale Colelli.

LAMEZIA TERME – I pm Fiorella Todisco e Giovanni Oronzo avevano chiesto 10 anni, 2 mesi e 10 giorni per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e alla fine è stato condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione Pasquale Colelli, 30 anni, il giovane che confessò di aver ucciso (grazie alla confessione che ha poi trovato riscontro nelle indagini all’imputato gli sono state concesse le attenuanti generiche) sul lungomare di Ginepri a coltellate Emiliano Torcasio, 52 anni, autista.

LA CONFESSIONE

Colelli confessò il delitto costituendosi ai carabinieri nella tarda mattinata del 24 ottobre 2025 (raccontando di aver agito perchè esasperato da abusi e vessazioni psicologiche che sarebbero andate avanti da anni visto che è emerso che i due si conoscevano quando Colelli aveva 16 anni e la vittima 32). Il corpo della vittima fu trovato a pancia in giù la notte nella località marina di Ginepri (raggiunta con l’auto della vittima dopo che i due avevano trascorso la serata in un locale di Lamezia) su una segnalazione anonima ai carabinieri giunta nella notte tra il 23 e il 24 ottobre del 2025. La Corte d’Assise d’Appello (presidente Alfredo Cosenza, a latere Giovanni Strangis) accogliendo la richiesta del legale dell’imputato, l’avvocato Domenico Villella, ha escluso l’aggravante dei futili motivi e riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche.

LA LITE IN AUTO E LA COLTELLATA LETALE ALLA GOLA

E’ emerso che Torcasio è stato ucciso da un’unica coltellata alla gola quella notte (quindi nessun accanimento come ha sostenuto la difesa di Colelli). I due – che si conoscevano da tempo, e da qui l’ipotesi del movente passionale – avrebbero litigato all’interno dell’auto della vittima, Colelli avrebbe preso un coltello all’interno del cruscotto e poi gettato in mare, tornando a casa con un familiare al quale aveva chiamato per farsi venire a prendere da un familiare consegnandosi nella tarda mattinata ai carabinieri.

LA «RELAZIONE TOSSICA» E IL MANOSCRITTO

Nel corso del processo sono stati acquisiti gli atti delle indagini (che quindi da consentito di accorciare i tempi dell’istruttoria senza quindi ascoltare testi per come richiesto dall’avvocato Domenico Villella, difensore di Colelli, che ha depositato un manoscritto trovato a casa dell’imputato nel quale il giovane aveva annovato le sofferenze per della relazione tossica tanto da decidere andare dallo psicologo) oltre che far emergere la «relazione tossica» tra vittima e carnefice. La difesa, che ha parlato anche di «sindrome di Stoccolma», ha annunciato appello, in particolare, per la determinazione della pena base da parte della Corte d’Appello (30 anni) a fronte della pena maggiore che era stata invocata anche dalle parti civili rappresentate dall’avvocato Antonio Larussa.