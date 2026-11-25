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In appello al clan degli zingari di Catanzaro inflitte condanne per quasi 250 anni di carcere, ascesa grazie ai legami coi clan del Crotonese

CATANZARO – Trentatré condanne (di cui 26 rideterminate), ), per un totale di quasi 250 anni di carcere, e 2 assoluzioni. È questo il bilancio della sentenza emessa dalla Terza Sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro (presidente Antonio Battaglia, consigliere Carlo Fontanazza, relatrice Paola Ciriaco) in riforma della decisione del gup del dicembre 2024 sul cosiddetto clan degli Zingari. Il collegio di secondo grado ha rideterminato al ribasso numerose pene, anche in seguito all’esclusione di aggravanti, riqualificazioni di reato, prescrizioni parziali e assoluzioni su singoli capi d’imputazione, confermando nel resto l’impianto accusatorio per gli appellanti e pronunciando solo due assoluzioni integrali. Quelle per Angela Tropea e Leonardo Vonella, entrambi assolti per non aver commesso il fatto. Li difendono rispettivamente gli avvocati Rosina Levato e Arturo Bova.

Disposta inoltre la perdita di efficacia della misura cautelare, con immediata liberazione se non detenuti per altra causa, per Domenico Passalacqua (classe ’73), Domenico Sacco, Vincenzo Talarico e Angela Tropea.

L’INCHIESTA

L’inchiesta, condotta dalla polizia di Stato e coordinata dai pm Antimafia Debora Rizza e Paolo Sirleo, aveva ricostruito la pressione criminale esercitata dal gruppo rom stanziale nei quartieri Pistoia, Corvo, Aranceto, Germaneto e Lido di Catanzaro. Le accuse erano quelle di traffici di droga, estorsioni e furti con metodo mafioso. Secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra cui Anna Maria Cerminara e Santo Mirarchi, il sodalizio avrebbe acquisito autonomia operativa come cosca indipendente intorno al 2017, anche grazie alle “doti” di ‘ndrangheta conferite dalle cosche di Cutro e Isola Capo Rizzuto e ai legami parentali con il ceppo “Pecorari” della famiglia Mannolo di San Leonardo di Cutro. Un percorso, quello intrapreso dal clan degli zingari, segnato da contrapposizioni e agguati mortali come quelli ai danni di Luigi Pereloque Vecceloque e Domenico Bevilacqua.

LE DECISIONI