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In tutto erano in undici coinvolti nell’inchiesta della Procura di Catanzaro sulla presunta gestione privatistica di Oculistica alla Dulbecco di Catanzaro. La Corte dei Conti condanna il primario Scorcia a risarcire 3,6 milioni. Nessun danno erariale per Bruni e Garofalo

Davanti alla Corte dei Conti erano stati portati in undici, tra medici, una infermiera e una segretaria di studio medico coinvolti nell’inchiesta aperta dalla Procura di Catanzaro sulla presunta gestione privatistica – il cosiddetto “Sistema Scorcia” – del reparto di Oculistica dell’Azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro. Contestato a tutti un danno erariale, a scapito di ospedale e università, che nel complesso arrivava a 7,8 milioni di euro circa.

La Corte dei Conti, con la sentenza depositata il 25 novembre 2026), ha condannato al risarcimento in tre. Si tratta del primario di Oculistica Vincenzo Scorcia e gli oculisti Giuseppe Giannaccare e Adriano Carnevali. Al primo è richiesto di pagare, in favore di Università e Azienda “Dulbecco” la maxi somma di 3,6 milioni di euro. Per Giannaccare e Carnevali la condanna è al pagamento, rispettivamente, di circa 171mila euro e 44mila euro.

Rigettata la richiesta per otto persone coinvolte

Rigettata la richiesta di risarcimento per le altre otto persone coinvolte: tra queste c’erano i professori Andrea Bruni ed Eugenio Garofalo, all’epoca dei fatti contestati specializzandi dell’Università Magna Graecia e oggi primari di “Terapia intensiva”, rispettivamente, a Cosenza e Catanzaro. Bruni e Garofalo erano finiti nelle carte dell’inchiesta con l’accusa di aver svolto, durante gli anni di specializzazione, attività professionale fuori dalla “Dulbecco” in violazione, secondo l’accusa, del rapporto di esclusiva. La richiesta risarcitoria nei loro confronti era di circa 300mila euro ciascuno.

In generale, le contestazioni davanti alla Corte dei Conti, che riguardavano a vario titolo i coinvolti, andavano dall’indebita percezione dell’indennità di esclusiva o delle borse di specializzazione (o assegni di ricerca) al mancato riversamento dei proventi da lavoro autonomo ai ticket non corrisposti fino all’appropriazione di beni pubblici (lenti e tessuti corneali).

Non accolte tutte le richieste dell’accusa

La Corte dei Conti non ha accolto tutte le richieste dell’accusa. Per le persone coinvolte nel presunto “Sistema Scorcia” i giudici contabili hanno ritenuto non fossero provati il danno patrimoniale (i dispositivi erano comunque usati su pazienti aventi diritto), il disservizio e il mancato pagamento del ticket, risultato invece in parte corrisposto. Hanno invece accolto – sanzionando quindi Scorcia, Giannaccare e Carnevali – il mancato riversamento dei compensi per l’attività esterna e l’indebita percezione dell’indennità di esclusiva. Non dovranno invece pagare risarcimento gli altri medici dell’equipe di Scorcia (Pietropaolo, Lucisano, Randazzo, Aloi), la segretaria dello studio Battaglia e l’infermiera Logozzo.

Gli specializzandi Bruni e Garofalo

Nel caso degli anestesisti Bruni e Garofalo (e, per parte delle accuse, anche di Rocco Pietropaolo e Andrea Lucisano, all’epoca titolari di contratti di collaborazione per ricerca e di una borsa di studio) la Corte ha condiviso le ragioni esposte dagli avvocati Crescenzio Santuori e Francesco Iacopino, per Eugenio Garofalo, e dagli avvocati Oreste Morcavallo ed Enrico Morcavallo, per Andrea Bruni. I giudici contabili hanno escluso l’applicazione, nel loro caso, della disciplina di incompatibilità prevista per i dipendenti pubblici. La borsa di specializzazione e l’assegno di ricerca, dicono i giudici, non sono la retribuzione di un rapporto di lavoro ma devono sostenere il medico nel percorso di formazione. «Per configurare un danno erariale sarebbe stato necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla formazione teorica e pratica». – spiegano gli avvocati. Una «tesi talmente infondata, nel caso concreto, da non essere stata» – continuano i legali – «mai sostenuta dalla Procura».