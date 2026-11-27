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Disposto dopo la sentenza della Corte d’Appello il dissequestro e restituzione di beni ai fratelli Strangis e al cugino Bilotta dopo il precedente sequestro dopo l’operazione antidroga nel Reventino

LAMEZIA TERME – Dissequestrato l’intero patrimonio da centinaia di migliaia di euro dei fratelli Vittorio e Claudio Strangis di Conflenti e del cugino Alessandro Bilotta. Sono stati, infatti, restituiti tutti i beni mobili e immobili, i veicoli, le somme di denaro e le disponibilità bancarie e postali. L’ultimo provvedimento della Corte d’Appello di Catanzaro completa, così, il percorso giudiziario che ha portato al venir meno di tutti i sequestri patrimoniali.

L’importante sviluppo giudiziario rientra nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri nel territorio del Reventino, che il 2 aprile 2026 aveva portato all’arresto di quattro persone e al sequestro di beni per un valore complessivo stimato in circa 220mila euro. A distanza di quasi otto mesi dagli arresti, disposti ora i dissequestri di tutti i beni mobili e immobili, delle somme di denaro e delle disponibilità finanziarie riconducibili ai fratelli Vittorio e Claudio Strangis e al loro cugino Alessandro Bilotta, destinatari delle misure cautelari patrimoniali adottate nell’ambito dell’inchiesta.

LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO

L’ultimo provvedimento, emesso il 25 novembre 2026 dalla prima sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Giancarlo Bianchi, ha accolto l’istanza avanzata dalla difesa di Vittorio Strangis, l’avvocato Carmine Curatolo del foro di Paola, nonostante il parere contrario espresso dalla Procura generale. Vittorio e Claudio Strangis oltre che Alessandro Bilotta, devono rispondere di coltivazione e produzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, con l’aggravante dalla rilevante quantità (quasi 5 mila piante di marijuana per un valore di 2,5 milioni di euro).

L’INDIVIDUAZIONE DELLA PIANTAGIONE

A settembre del 2025 l’individuazione della piantagione e, in un secondo momento, ad aprile scorso, gli arresti dei quattro imputati. L’indagine, avviata nel mese di maggio 2025 dall’Aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Soveria Mannelli, supportata dalla stazione Carabinieri di Conflenti, nonché dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia, in grado di svolgere infiltrazioni e prolungate attività di osservazione in aree boschive impervie, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, si è sviluppata con servizi di osservazione, controllo e pedinamento, spesso compiuti di notte, nonché in mirati riscontri sul territorio che hanno consentito di ricostruire un quadro dettagliato del modus operandi degli imputati, che si sarebbero avvalsi di strumentazione tecnica sia per monitorare le aree dove avveniva la coltivazione, grazie all’utilizzo di foto-trappole, sia per tentare di eludere i controlli degli investigatori dell’Arma, mediante un disturbatore di frequenza telefonica del tipo jammer.

IL SEQUESTRO

Poi il sequestro, avvenuto il 5 settembre 2025, di una vasta piantagione di marijuana tra i territori comunali di Conflenti e Lamezia Terme. In tale circostanza, rinvenute 4.826 piante, per un quantitativo complessivo stimato in oltre un milione e 300mila dosi medie ed un valore economico di circa 2,5 milioni di euro. Ad aprile scorso la Procura aveva altresì disposto il sequestro dei beni nella disponibilità di tre dei quattro arrestati, ritenuti riconducibili ai proventi derivanti dalla coltivazione.

In particolare, all’indomani del sequestro della vasta piantagione, gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla procura della Repubblica di Lamezia, si concentrarono sui redditi dichiarati e sui patrimoni degli indagati, da cui emerse un valore complessivo di circa 220.000 euro ritenuto non giustificato e sproporzionato rispetto ai redditi dichiarai. Da qui il sequestro preventivo di un immobile, nove veicoli e 2 rapporti finanziari (conti correnti, buoni di risparmio, carte di credito e prepagate). Beni che ora dissequestrati e restituiti.