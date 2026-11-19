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Dal listino prezzi imposto ai bar alla truffa dei fondi Ue e al pizzo sui villaggi, la cosca pane monopolizzava l’economia di Belcastro; Cosa emerge dalle indagini che hanno portato all’operazione Arione

BELCASTRO – Dalle carte dell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro emerge il ritratto di una consorteria mafiosa, la cosca Pane di Belcastro, capace di mutare pelle senza perdere la propria matrice violenta. Se sul piano militare e territoriale il clan manteneva il controllo attraverso le intimidazioni e i pestaggi, sul fronte economico aveva costruito un vero e proprio impero imprenditoriale schermato. Sotto la regia di Luigi Pane — già condannato per mafia e sottoposto a sorveglianza speciale, dunque interdetto dal possedere formalmente attività o ricevere fondi pubblici — e della sua compagna Maria Grillo, il sodalizio gestiva nell’ombra bar, stabilimenti balneari, aziende agricole e imprese edili, arrivando perfino a dettare le regole del mercato locale.

Uno degli aspetti più emblematici di questa pervasività economica riguarda il controllo diretto sul commercio al dettaglio. Secondo la ricostruzione della Procura, Luigi Pane, avvalendosi della collaborazione del genero Massimo Gualtieri (anche consigliere comunale di maggioranza a Belcastro), non si limitava a gestire di fatto il Bar Centrale del paese, ma imponeva un vero e proprio listino prezzi agli altri bar di Belcastro. Un’ingerenza diretta sulla libera concorrenza, resa possibile dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, che trasformava il mercato locale in un regime di monopolio controllato dalla cosca.

LE INTESTAZIONI FITTIZIE

Per aggirare le misure di prevenzione patrimoniale e il rischio di sequestri, la cosca aveva messo a punto una fitta rete di intestazioni fittizie, utilizzando familiari e sodali compiacenti. Il meccanismo seguiva una logica precisa, sintetizzata dallo stesso Luigi Pane in un’intercettazione in cui spiegava la necessità di trovare “un nominativo pulito”. La titolarità formale del Bar Centrale, ad esempio, era inizialmente affidata alla sorella del boss, Loretta Pane, compensata con una sorta di “stipendio” da 2.500 euro l’anno, per poi essere ceduta fittiziamente prima alla figlia Marianna Pane e infine al genero Massimo Gualtieri. Proprio dalla vendita simulata del bar a quest’ultimo, la coppia Pane-Grillo aveva incassato 100.000 euro, prontamente reimpiegati per finanziare altre attività del gruppo, come l’acquisto dei bagni chimici per lo stabilimento balneare di famiglia.

Analogamente, il Lido Blow Beach sul litorale di Belcastro era formalmente intestato prima a Loretta Pane e poi alla giovane figlia Marianna, ma la gestione effettiva restava saldamente nelle mani di Luigi Pane e Maria Grillo, con la consulenza tecnica del geometra Rodolfo Aiello. Attorno al lido ruotava anche la complicità dell’amministrazione comunale: secondo l’accusa, il sindaco Antonio Torchia — in cambio di cento balle di fieno in regalo — avrebbe rilasciato concessioni demaniali illegittime, ignorato le diffide della Capitaneria di Porto sull’assenza del bagnino e fatto asfaltare a spese del Comune una strada privata che conduceva proprio allo stabilimento del clan.

IL SETTORE PRIMARIO, FONTE REDDITIZIA

Anche il settore primario era stato trasformato in una fonte di liquidità. L’azienda agricola e il relativo gregge erano formalmente intestati al figlio del boss, Rodolfo Pane, remunerato dal padre con uno stipendio mensile per fare da schermo. Questo stratagemma aveva permesso al sodalizio di aggirare i divieti antimafia e ottenere, tra il 2014 e il 2025, oltre 236.000 euro di contributi pubblici e comunitari erogati da ARCEA e AGEA (tra domanda unica, sviluppo rurale e aiuti Covid), grazie anche alla complicità di tecnici dei Centri di Assistenza Agricola. A ciò si aggiungeva l’occupazione abusiva di circa 50 ettari di terreni della Provincia di Catanzaro (affidati all’ente di ricerca CRISEA a Mesoraca), sfruttati dalla cosca per coltivare cereali, produrre foraggio e allevare bestiame a costo zero.

IL SETTORE COSTRUZIONI E SERVIZI

Gli interessi economici del gruppo si estendevano inoltre al settore delle costruzioni e dei servizi. Attraverso l’impresa formalmente intestata a un altro figlio naturale di Luigi Pane, Arturo Matteo Commisso, il clan era riuscito a inserirsi nei lavori di manutenzione dei supermercati a insegna Despar in Calabria, ottenendo subappalti dalla Edilsava System Srl. Anche quest’ultima società era finita nelle maglie delle intestazioni fittizie, con Giuseppe Rondinelli che aveva schermato la propria quota del 50% intestandola a Salvatore Valentino.

Un ulteriore tassello del sistema finanziario riguardava l’impresa intestata fittiziamente a Jessica Iazzolino per conto del marito Antonio Scicchitano. Durante la detenzione di Scicchitano, la gestione dell’azienda e dei suoi conti era passata a Rondinelli e Valentino, i quali avevano messo in atto un sistematico svuotamento delle casse per ripulire il denaro: trasferiti ben 196.700 euro tramite bonifici su due carte prepagate e poi polverizzati attraverso decine di prelievi in contanti agli sportelli automatici tra Cropani, Botricello e la provincia di Cosenza.

L’ATTIVITA’ ESTORSIVA

Accanto all’imprenditoria schermata, la cosca non aveva mai abbandonato la tradizionale attività estorsiva, colpendo i principali poli economici tra Belcastro e Botricello. I villaggi turistici come il Marina del Marchese di Botricello e il Nirvana Club Village di Belcastro erano sottoposti a un doppio binario estorsivo: oltre al versamento di somme di denaro, il clan imponeva l’assunzione di propri familiari e l’affidamento dei servizi di manutenzione del verde e delle piscine a ditte riconducibili alla famiglia (come quelle intestate al nipote Terence Pane o ai cugini Scumaci). Nel mirino della grande distribuzione era finito anche il supermercato MD di Belcastro, costretto a pagare una tangente mensile di 1.500 euro, oltre alle imposizioni di assunzioni per i familiari del boss presso il supermercato Mercadò di Botricello.

Ne risultava così un sistema circolare e soffocante, in cui i proventi delle estorsioni, delle truffe sui fondi agricoli e delle cessioni simulate venivano costantemente reinvestiti in nuove attività commerciali e utilizzati per alimentare la “cassa comune” del clan, garantendo gli stipendi agli affiliati detenuti e consolidando il dominio economico e sociale sull’intero comprensorio.