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Aeroporto Lamezia, aggiudicato appalto di 89 milioni di euro per nuovo terminal partenze e ammodernamento aerostazione.

LAMEZIA TERME – Un passaggio che si attendeva da tempo. CMC Ravenna, in raggruppamento temporaneo di imprese con DEBAR S.p.A., classificandosi al primo posto in graduatoria, si è aggiudicata l’appalto da 89 milioni di euro per l’ammodernamento dell’aeroporto di Lamezia Terme. Il contratto è stato firmato oggi da Paolo Porcelli, direttore generale di CMC Ravenna, e Michele Bufo, direttore generale di Sacal spa, la società di gestione dei tre aeroporti calabresi.

NUOVO TERMINAL ALL’AEROPORTO DI LAMEZIA E L’INTERVENTO INSERITO NEL CIS VOLARE

L’intervento, inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo “CIS Volare”, prevede la realizzazione di un nuovo terminal partenze e l’adeguamento dell’aerostazione esistente, che sarà destinata agli arrivi. I lavori comprendono anche nuovi sistemi per la gestione dei flussi di passeggeri e per i controlli di sicurezza, oltre al potenziamento delle reti energetiche, idriche e di telecomunicazione. Al cuore delle opere vi sono il nuovo terminal partenze e l’adeguamento dell’esistente aerostazione destinata agli arrivi, con una separazione dei flussi che punta a rendere più ordinato il transito dei passeggeri. Sul fronte tecnologico, lo scalo si doterà di nuovi sistemi per la gestione dei flussi e per i controlli di sicurezza. Una parte rilevante dei lavori riguarderà le reti energetiche, idriche e di telecomunicazione, che saranno potenziate per sostenere lo sviluppo futuro dell’aeroporto, così da dare alle nuove strutture una base impiantistica adeguata anche a volumi di traffico più elevati.