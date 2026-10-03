Caro carburanti, presidio sulla 106 a Davoli. La protesta non si ferma

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Caro carburanti. Lunedì sit-in davanti alla Cittadella Regionale di Catanzaro. Il 10 ottobre a Cosenza arriva la manifestazione nazionale

Non accenna a rientrare la protesta che da giorni sta attraversando la Calabria, unendo in un’unica voce di disagio agricoltori, autotrasportatori, commercianti, pescatori, allevatori e boscaioli. I presidi attivi a Spezzano, Firmo e Davoli continuano ad ammassare trattori, camion e lavoratori determinati a non cedere, soffocati da una morsa economica che rischia di spazzare via centinaia di piccole e medie imprese del territorio. Al centro della mobilitazione, promossa tra gli altri dal Movimento Popolare Nazionale, c’è una diagnosi chiara e spietata: il costo della vita è diventato insostenibile.

LA PROTESTA PROSEGUE, L’INNESCO IL CARO CARBURANTI

A fare da innesco principale è il continuo aumento dei prezzi del carburante, insieme ai rincari record di bollette, materie prime e beni di prima necessità. Tra i manifestanti serpeggia la convinzione che le misure tampone adottate finora siano del tutto insufficienti. Nemmeno la riduzione del 20% sul costo dei carburanti per il comparto agricolo e per la pesca riesce a placare gli animi: «È veramente solo un contentino», tuonano gli organizzatori, ribadendo che la crisi è ormai sistemica e strutturale.

PRESIDIO SULLA 106 A DAVOLI

Il presidio sulla Statale 106, all’altezza di Davoli, nel Catanzarese, si conferma uno dei cuori pulsanti della protesta. Attivo ormai da una settimana, l’accampamento spontaneo proseguirà almeno per tutto il fine settimana, ma gli organizzatori non nascondono l’intenzione di prolungare la mobilitazione ad oltranza se non arriveranno segnali concreti da Roma e da Catanzaro. Tra le oltre cento persone che presidiano costantemente l’arteria stradale, le storie di disperazione si sovrappongono alle sferzate di rabbia. C’è chi, come gesto estremo di sfiducia verso le istituzioni, ha bruciato la propria tessera elettorale. «Se la situazione non cambia entro la fine dell’anno sarò costretto a chiudere definitivamente la mia azienda», denunzia con amarezza Saverio Rattà, agricoltore di Soverato.

LE PAROLE DEGLI AGRICOLTORI

«Il gasolio è diventato una voce di spesa assolutamente ingestibile, ma è tutto il costo della vita che è schizzato alle stelle. Ormai al supermercato, anche con 50 o 100 euro in tasca, non si riesce più a riempire il carrello. Siamo alla canna del gas, chiediamo risposte concrete o saremo costretti a tirare giù la saracinesca per sempre». La tensione sociale ha spinto il prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, a convocare e ricevere una delegazione dei manifestanti del presidio di Davoli.

I MANIFESTANTI RICEVUTI IN PREFETTURA

Nel corso dell’incontro, il rappresentante del Governo ha ascoltato con attenzione le drammatiche testimonianze della categoria, pur rivolgendo un accorato richiamo alla moderazione e al rispetto della legalità. Di Nuzzo ha sottolineato la necessità di mantenere un forte senso di responsabilità affinché la protesta non comprometta la sicurezza stradale, i servizi essenziali e la libertà di circolazione della collettività.

IL SOTTOSEGRETARIO WANDA FERRO

Il prefetto ha inoltre ricordato gli sforzi già messi in campo dal Governo per mitigare il prezzo dei carburanti, assicurando contestualmente che tutte le istanze presentate dalla delegazione calabrese saranno celermente trasmesse ai ministeri competenti.

Sulla questione interviene anche il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro: «In queste ore alcune decine di persone stanno prendendo parte a proteste che, in alcuni casi, sono degenerate in azioni illegali come il blocco del traffico o lo sversamento di materiale inquinante sulle strade. Purtroppo sono giunte diverse segnalazioni di infiltrazioni, di varia gravità, che in alcune circostanze coinvolgerebbero persino la criminalità organizzata», scrive il sottosegretario, evidenziando la necessità di isolare le frange violente e di non consentire a soggetti gravati da precedenti penali di sfruttare il legittimo malessere dei lavoratori.

CARO CARBURANTI, IL SIT IN DI PROTESTA IN CITTADELLA

Intanto per la giornata di lunedì è già stato proclamato un massiccio sit-in di protesta davanti alla Cittadella Regionale a Catanzaro.

La protesta proseguirà infatti senza sosta fino al prossimo 10 ottobre, data in cui è stata indetta una grande manifestazione a Cosenza.