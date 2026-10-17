Caro carburanti, Fedralog convocata in Prefettura a Catanzaro

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Caro carburanti, la protesta degli autotrasportatori entra nella seconda giornata. 15 i presidi in Calabria. Oggi, sabato 17 ottobre, incontro in Prefettura a Catanzaro con Fedralog. Possibili rallentamenti alla circolazione

Seconda giornata di presidi degli autotrasportatori in Calabria proclamata da Fedralog, la Federazione regionale della logistica contro il caro carburanti. L’organizzazione convocata per stamattina, sabato 17 ottobre 2026, in Prefettura, dal prefetto di Catanzaro Clemente Di Nuzzo. «Stiamo andando all’incontro – ha detto all’Ansa Mario Pansini, coordinatore di Fedralog – e vediamo che cosa viene fuori».

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CARO CARBURANTI, FEDRALOG ATTESA IN PREFETTURA

I tir sono rimasti parcheggiati a bordo strada per tutta la notte nei 15 presidi aperti ieri, venerdì 16 ottobre 2026, da Nord a Sud della Regione, e che hanno interessato i principali snodi calabresi, dal porto di Gioia Tauro agli svincoli dell’Autostrada A2 e le principali vie di comunicazione. In nessun caso effettuato un vero e proprio blocco, ma la protesta ha provocato inevitabilmente rallentamenti e disagi alla circolazione.

Oltre agli autotrasportatori, presidi, uno dei quali sulla Statale 106 a Corigliano-Rossano, sono stati fatti dagli agricoltori su input di movimenti autonomi. In diversi casi, gli agricoltori si sono schierati al fianco dei camionisti.