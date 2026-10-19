La protesta calabrese oscurata su Rete 4

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Falerna, salta la diretta con Rete 4. Accuse ai media nazionali: «Ci state ignorando»

FALERNA – Quando la Calabria fa notizia solo se ci sono morti ammazzati. È l’amara constatazione che accomuna in questi giorni tanti calabresi di fronte del silenzio, o quasi, messo in pratica dai mezzi d’informazione nazionale, rei di continuare ad oscurare la protesta degli agricoltori e degli autotrasportatori.

SALTA IL COLLEGAMENTO CON RETE 4, LA DELUSIONE

Un atteggiamento che ha suscitato rabbia e delusione sabato sera, 17 ottobre 2026, a Falerna. Qui, nei pressi dello snodo sullo svincolo della A2 del Mediterraneo, centinaia di persone si sono unite agli agricoltori e agli autotrasportatori in una manifestazione pacifica e partecipata contro il caro vita, l’aumento dei costi delle attività agricole e il caro carburante. Per strada con i dimostranti anche diversi sindaci.

A Falerna ci si attendeva un collegamento in diretta con la trasmissione televisiva di approfondimento politico “Realpolitik su Rete 4 “, ma il collegamento televisivo – nonostante la presenza della troupe – non è mai stato trasmesso.

LA SCELTA DI DARE SPAZIO A MILANO E NON ALLA CALABRIA

Tanta l’attesa perché venisse data la linea in quest’angolo di Calabria, di contro si sceglieva di dare spazio all’intera puntata della trasmissione alla manifestazione di Milano e agli scontri e alle violenze che si sono verificati. La protesta per il mancato collegamento è rimbalzata subito sui social. Tantissimi i commenti di denuncia per una informazione che non rende il servizio che dovrebbe scegliendo di fare invece propaganda di parte. Molta la rabbia tra gli agricoltori, gli autotrasportatori e i partecipanti al sit in di Falerna.

LE REAZIONI

Tra le reazioni, quella di Matteo Talarico, presidente del Movimento Territorio e Agricoltura, che ha definito «indecente» la gestione del programma messo in onda da Rete 4, accusando i media nazionali di dare visibilità unicamente ai tafferugli del Nord Italia.