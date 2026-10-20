Lamezia Terme, studenti del Campanella-Fiorentino al fianco degli agricoltori

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A Lamezia Terme gli studenti del Campanella-Fiorentino si uniscono al presidio degli agricoltori. Striscioni, slogan e un messaggio sul futuro del territorio

LAMEZIA TERME – Divise diverse, stessa lotta. Questa mattina (20 ottobre) gli studenti del Polo Liceale Campanella-Fiorentino (e studenti anche di altri istituti) hanno lasciato per qualche ora le aule per scendere in strada, nei pressi della rotatorio che conduce all’aeroporto e allo svincolo autostradale, al fianco degli agricoltori in protesta. Una presenza numerosa, composta e partecipata, quella dei ragazzi del Campanella-Fiorentino, che hanno voluto far sentire con striscioni e slogan la vicinanza del mondo della scuola a un settore in ginocchio.

«Non è solo una protesta di categoria»

È stato ribadito che «non è solo una protesta di categoria, è una questione che riguarda tutta la società . Se l’agricoltura crolla, crolla il nostro territorio, la nostra storia, il nostro futuro. Noi come giovani non potevamo restare a guardare. Abbiamo studiato sui libri la crisi del lavoro e l’importanza del territorio, oggi purtroppo l’abbiamo dovuta affrontare di persona. Essere qui è il nostro modo di dire che ci siamo, che non siamo indifferenti». Gli agricoltori, impegnati da giorni nel presidio, hanno accolto con commozione il supporto degli studenti. Applausi, strette di mano e un lungo confronto tra generazioni che vivono, in modi diversi, la stessa precarietà e la stessa voglia di futuro. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e ordinato, senza blocchi totali alla circolazione, ma con un forte impatto simbolico.