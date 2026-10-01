Lamezia, il 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” celebra 30 anni di storia, impegno e presenza

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Lamezia Terme, il 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” celebra 30 anni di storia, impegno e presenza sul territorio

LAMEZIA TERME – Una storia iniziata trent’anni fa a Lamezia Terme e cresciuta attraverso tre decenni di attività in Patria e all’estero, fatta di cielo, terra, uomini e donne. Il 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” “F. e G. Martucci”, con sede all’aeroporto, ha celebrato il trentesimo anniversario della propria costituzione con due giornate dedicate alla memoria, alla storia e al rapporto con il territorio calabrese.Una storia operativa fatta di addestramento, valori, sacrificio e professionalità, che ha visto gli uomini e le donne del Reggimento mettere le proprie competenze al servizio della collettività anche nelle numerose emergenze sul territorio meridionale e isolano italiano.

La due giorni

Le celebrazioni hanno preso avvio il 29 settembre con una conferenza di carattere storico, durante la quale si partecipanti hanno ripercorso le principali tappe dalla costituzione dell’Unità all’evoluzione dell’Aviazione dell’Esercito, che compie quest’anno il suo 75° anniversario. Attraverso immagini, testimonianze e momenti di approfondimento, è stato ripercorso il cammino compiuto in questi trent’anni, valorizzando il patrimonio di esperienze e tradizioni costruito dalle generazioni di militari che si sono avvicendate nel Reggimento. Il 30 settembre, invece, le celebrazioni sono proseguite con l’apertura delle porte del Reparto agli istituti scolastici del territorio.

La giornata ha rappresentato un importante momento di incontro con le giovani generazioni, consentendo agli studenti di conoscere da vicino la realtà dell’Aviazione dell’Esercito, i suoi compiti, le capacità operative e le opportunità formative e professionali offerte dalla Forza Armata. Mostre statiche, esposizioni, attività dimostrative e la presentazione di mezzi e materiali, tra cui il nuovo elicottero in dotazione al Reparto, l’UH-169D, hanno consentito ai partecipanti di entrare in contatto diretto con il mondo militare e con le professionalità che lo caratterizzano. Le celebrazioni del trentennale hanno così rappresentato non soltanto un momento per ricordare il passato, ma anche un’occasione per guardare al futuro, rinnovando il forte legame tra il 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio”, Lamezia Terme e l’intera comunità del territorio.