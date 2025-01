2 minuti per la lettura

Conflenti, precipita con l’auto in un dirupo: salvato dopo una notte di gelo dagli agenti del Commissariato di Lamezia Terme e dai vigili del fuoco.

CONFLENTI (CATANZARO) – Un uomo è stato tratto in salvo dopo una notte passata al freddo in fondo a uno strapiombo di oltre 30 metri. L’incidente è avvenuto in una zona montuosa e impervia del comune di Conflenti (Catanzaro), dove l’auto dell’uomo era uscita di strada precipitando nel vuoto. A salvarlo, dopo ore di ricerche, sono stati gli agenti del Commissariato di Lamezia Terme e i vigili del fuoco, intervenuti con mezzi specializzati per affrontare le difficili condizioni del terreno.

AUTO PRECIPITA IN UN DIRUPO: UOMO SALVATO A CONFLENTI

La vicenda ha avuto inizio nella notte, quando i familiari dell’uomo, preoccupati per il mancato rientro, hanno denunciato la sua scomparsa. Grazie al posizionamento GPS del telefono cellulare, la Polizia ha potuto restringere l’area delle ricerche a una vasta zona montuosa nel territorio di Conflenti. Tuttavia, la fitta vegetazione e la conformazione del territorio hanno reso le operazioni estremamente complesse.

TRACCE DI PNEUMATICO E UNA SCOPERTA DRAMMATICA

Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno individuato delle tracce di pneumatico sull’orlo di un burrone. Nonostante i rischi, gli agenti si sono spinti oltre, riuscendo infine a individuare l’auto in fondo al dirupo. Determinante è stato l’utilizzo di un “Pilota Apr”, un’apparecchiatura che ha consentito di localizzare con precisione il veicolo in mezzo alla fitta vegetazione.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, supportati dal Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) e da un “carro luci” del Comando di Catanzaro. Grazie alle loro competenze e all’attrezzatura specializzata, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’auto e ad estrarre l’uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo, pur ferito, era cosciente. Dopo essere stato immobilizzato su una barella spinale e recuperato con una barella Toboga, è stato affidato al personale medico del Suem118 per il trasporto in ospedale. Le sue condizioni, sebbene serie, non sembrano mettere in pericolo la sua vita.