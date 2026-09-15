Incidente a Stalettì: auto si ribalta sulla SP 122, ferito il conducente

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Alba di paura a Staletti, grave incidente stradale sulla Strada provinciale 122: un’auto si ribalta, ferito il conducente

Un risveglio segnato dalla paura lungo la Strada Provinciale 122, nel territorio comunale di Stalettì, in provincia di Catanzaro. Alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 4:00, un grave incidente stradale ha scosso la zona, fortunatamente senza conseguenze tragiche ma con momenti di grande apprensione.

Per cause ancora in fase di completo accertamento da parte delle autorità, una Ford Focus ha improvvisamente perso il controllo mentre percorreva l’arteria stradale, finendo rovesciata sulla sede stradale in un impatto che ha completamente bloccato il transito.

A bordo del veicolo si trovava il solo conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo capovolto. L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto prontamente il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure mediche al ferito prima di disporre il suo trasferimento in ospedale per gli accertamenti clinici del caso. La squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Soverato ha operato immediatamente per la messa in sicurezza dell’autovettura e della porzione di carreggiata interessata dal sinistro, scongiurando ulteriori pericoli legati a perdite di carburante o principi d’incendio. Carabinieri e Soccorso Stradale: presenti sul posto per gestire la viabilità, effettuare i rilievi di legge e procedere alla rimozione del mezzo incidentato.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire i fattori che hanno determinato la perdita di controllo della vettura. Tra le prime piste investigative al vaglio degli inquirenti non viene esclusa l’ipotesi di un colpo di sonno.