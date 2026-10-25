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Squillace, sostegno alimentare ai fragili. Importante intervento di welfare volto a mappare i bisogni. L’iniziativa dell’assessorato alle Politiche sociali a supporto dei nuclei meno abbienti.

SQUILLACE – Il Comune di Squillace, su iniziativa dell’assessorato alle Politiche sociali, ha avviato un importante intervento di sostegno sociale volto a mappare i bisogni socio-alimentari del territorio e ad aiutare la popolazione meno abbiente attraverso l’assegnazione di pacchi alimentari contenenti generi di prima necessità. In base alle disposizioni approvate dall’amministrazione comunale, l’iniziativa mira a sostenere fino a un massimo di quaranta nuclei familiari che versano in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale.

Per poter accedere al beneficio, i richiedenti devono possedere specifici requisiti anagrafici, di soggiorno ed economici. Tra questi figurano la residenza a Squillace da almeno dodici mesi, una regolare cittadinanza italiana, comunitaria o un valido titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari, e il possesso di un’attestazione Isee in corso di validità non superiore a quattromila euro.

SOSTEGNO ALIMENTARE AI FRAGILI: GRADUATORIA, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A SQUILLACE E OBIETTIVI DEL WELFARE LOCALE

La graduatoria degli aventi diritto viene stilata da un apposito ufficio tecnico mediante l’attribuzione di punteggi cumulabili, che tengono conto della situazione economica specifica, della composizione del nucleo familiare, della presenza di minori divisi per fasce d’età, di monoparentalità, di persone anziane e di casi di grave invalidità pari o superiore all’ottanta per cento. Le domande per partecipare all’avviso pubblico dovevano essere trasmesse entro la scadenza fissata per le ore 13 del 31 ottobre, corredate dalla documentazione necessaria e dall’attestazione Isee, tramite consegna all’ufficio protocollo o mediante posta elettronica certificata. L’amministrazione comunale provvederà successivamente alla pubblicazione della graduatoria ufficiale e alla definizione delle modalità di distribuzione degli aiuti alimentari. L’obiettivo a lungo termine non è soltanto quello di offrire una risposta emergenziale alle necessità primarie, ma anche di strutturare un sistema integrato di welfare capace di accompagnare i cittadini vulnerabili verso percorsi di autonomia e reinserimento.