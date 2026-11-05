Catanzaro, persona precipita in un dirupo, salvata dall’elisoccorso

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Precipita in un dirupo al di sotto della linea ferroviaria a Catanzaro, salvato dall’elisoccorso e trasferito in ospedale per le cure

Pauroso incidente nel pomeriggio in via Carlo V a Catanzaro, dove una persona è precipitata in un dirupo situato al di sotto della linea ferroviaria locale. Il malcapitato, è rimasto sempre vivo e cosciente, fino al suo recupero per il quale si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Catanzaro con un’operazione congiunta tra le squadre SAF e l’elisoccorritore Drago VF165.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, durate diverse ore, temporaneamente interrotta la circolazione ferroviaria locale. Chiusa al transito veicolare anche via Carlo V, nel tratto interessato dall’intervento. le unità SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Catanzaro congiuntamente al personale elisoccorritore del Drago VF165 hanno recuperato la persona, in seguito elitrasportata in luogo sicuro per il trasbordo su ambulanza e successivamente trasferita presso struttura ospedaliera che provvederà al trattamento del caso.