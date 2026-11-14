Carenze igienico sanitarie, chiuso un oleificio nel Catanzarese

1 minuto per la lettura

Blitz dei Carabinieri del Nas e dell’Asp ad un oleificio nel Catanzarese utilizzato anche come deposito di mezzi e chiuso per gravi carenze igienico sanitarie

CATANZARO – Un blitz dei Carabinieri del NAS e dell’ASP ha portato alla chiusura immediata di un oleificio nelle Preserre catanzaresi. All’interno dello stabilimento, utilizzato anche come deposito per mezzi agricoli e di cantiere, riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, un potenziale rischio per la salute pubblica.

Durante l’ispezione, i militari, coadiuvati da tecnici dell’Asp, hanno accertato che un cinquantottenne utilizzava il frantoio anche come ricovero di mezzi (trattore, escavatore). Inoltre, negli ambienti si è riscontrata la presenza di sporcizia pregressa, non rimossa da molto tempo e con disordine diffuso. A seguito delle verifiche, è scattata la chiusura dell’intero stabilimento per evitare potenziali rischi per la salute pubblica. Al titolare dell’attività sono state, inoltre, contestate le violazioni previste dalla legge, con conseguenti sanzioni amministrative.