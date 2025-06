Turista tedesco muore dopo essere stato ferito da un’elica in mare

1 minuto per la lettura

Incidente a Montepaone: turista tedesco muore all’ospedale di Catanzaro, dopo esser rimasto ferito dall’elica di una barca in mare. Indagini in corso.

MONTEPAONE (CATANZARO) – Un turista di nazionalità tedesca è deceduto all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, a seguito di un gravissimo incidente avvenuto in mare a Montepaone. L’uomo era stato soccorso d’urgenza dopo essere stato ferito dall’elica di un’imbarcazione.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, 13 giugno 2025. nelle acque antistanti la costa di Montepaone, nota località turistica del litorale ionico catanzarese. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma i primi accertamenti indicano che il turista sia stato colpito dall’elica di un natante, riportando ferite profonde e gravissime.

Immediatamente dopo l’incidente, è scattata la macchina dei soccorsi. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche, rendendo necessario il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, il principale nosocomio del capoluogo calabrese. Qui, i medici hanno fatto il possibile per stabilizzare il paziente e prestargli le cure necessarie. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le gravi lesioni riportate si sono purtroppo rivelate fatali. Gli investigatori stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in mare in cui è rimasto ferito il turista.