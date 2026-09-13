Falerna, lancia dal finestrino 70 grammi di cocaina e scappa: arrestato 42enne

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Arrestato a Falerna un 42enne di Lamezia: ha lanciato dall’auto 70 grammi di cocaina pura, del valore di 6mila euro.

FALERNA SCALO (CATANZARO)- Un uomo di 42 anni, originario di Lamezia Terme, è stato arrestato sul lungomare di Falerna Scalo con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme lungo la fascia costiera tirrenica, particolarmente affollata durante i fine settimana. Durante il servizio di pattugliamento, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata richiamata da un’autovettura con a bordo il quarantaduenne.

L’uomo, non appena si è accorto della presenza delle forze dell’ordine, ha tentato un gesto disperato lanciando dall’abitacolo un involucro plastificato nell’area circostante, sperando di disfarsene senza essere notato.

ARRESTATO A FALERNA, IL RECUPERO DELLA COCAINA E IL VALORE SUL MERCATO ILECITO

I Carabinieri, tuttavia, non si sono lasciati distrarre dalla manovra e sono riusciti a recuperare immediatamente il pacchetto finito a bordo strada. Al suo interno sono stati rinvenuti oltre 70 grammi di cocaina purissima, subito sottoposti a sequestro per le successive analisi chimiche e tossicologiche di rito. Secondo le stime effettuate dagli investigatori, la sostanza stupefacente recuperata, una volta “tagliata” e confezionata nelle singole dosi per lo spaccio al dettaglio, avrebbe fruttato sul mercato illecito circa 6 mila euro. L’arrestato è stato quindi condotto in caserma per le incombenze di legge.