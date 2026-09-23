Lamezia, coltello nel bagno di una scuola: 14enne voleva colpire un’insegnante

1 minuto per la lettura

Lamezia, nel bagno della scuola 14enne nasconde un coltello per colpire un’insegnante per una bocciatura. I carabinieri intervengono in tempo

LAMEZIA TERME – Lo aveva bocciato nello scorso anno scolastico e così avrebbe preparato un piano per accoltellare la docente ma i carabinieri sono arrivati in tempo per fermarlo, grazie a un gruppo Telegram dove probabilmente il ragazzo di 14 anni avrebbe confidato le sue intenzioni ai suoi compagni di scuola. Il coltello sarebbe stato trovato nascosto nel bagno della scuola, l’istituto comprensivo Costabile-Nicotera. Pronto per essere utilizzato contro la propria insegnante verso la quale avrebbe voluto “vendicarsi” per una bocciatura. Sul caso, sventato dai carabinieri intervenuti prima che il quattordicenne di origine marocchina passasse all’azione, c’è uno stretto riserbo.

L’ultimo episodio a Roma e l’intervento della Gilda

Proprio nei giorni scorsi sui docenti aggrediti dagli studenti o minacciati da genitori, casi che si moltiplicano in ogni angolo del Paese tra cui, ultimo in ordine di tempo quello di Roma, da Lamezia Terme era intervenuta Maria Genovese, della Gilda Unams, che, sulla vicenda della professoressa accoltellata nella capitale, aveva ribadito un grido di dolore e una denuncia che accomuna la classe docente, chiedendo che la sicurezza e la dignità professionale dei docenti tornino al centro dell’agenda scolastica, sottolineando che «non servono insegnanti più duri: servono insegnanti messi nelle condizioni di essere autorevoli, rispettati e tutelati. Perché una scuola che non può dire “no” rischia di non riuscire più nemmeno a insegnare il valore di un “sì”».