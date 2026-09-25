Lamezia, si indaga sulle chat del 14enne che avrebbe voluto accoltellare insegnante

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Lamezia, indagini sui possibili istigatori del 14enne che avrebbe voluto accoltellare l’insegnante. Il giovane muto all’interrogatorio. La preside precisa: «Nessun elemento diretto sul movente»

LAMEZIA TERME – Si concentrano sulle chat (e su possibili istigatori) le indagini dei carabinieri che sono intervenuti in tempo per fermare il piano di un alunno 14enne (che si è avvalso della facoltà di non rispondere all’interrogatorio alla procura dei minori) frequentante la seconda media dell’istituto Nicotera – Costabile, bocciato due volte, la prima in un altro istituto, che avrebbe avuto l’intenzione di aggredire con un coltello la propria insegnante di italiano . Un piano che avrebbe confidato ai suoi compagni di scuola sulla chat di un gruppo Telegram. A quel punto uno dei suoi compagni di scuola lo dice a un suo genitore che segnala tutto ai carabinieri che intervengono tempestivamente sventando il piano del ragazzo, denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Sambiase alla procura della Repubblica per minori di Catanzaro.

Cellulare sequestrato e coltello nel bagno della scuola

Il tutto supportato dagli elementi raccolti dai carabinieri che, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Il coltello trovato nascosto nel bagno al secondo piano della scuola dai carabinieri, pronto per essere utilizzato contro la propria insegnante di italiano verso la quale avrebbe voluto “vendicarsi” per una bocciatura.

La preside precisa sul movente: «Non ho elementi diretti»

Intanto ieri (24 settembre 2026) non è stata una ordinaria giornata di lezioni all’istituto Nicotera – Costabile. Il clamore per l’episodio ha inevitabilmente portato al centro dell’attenzione nazionale la scuola diretta da Maria Angela Bilotti. La preside, tra l’altro, in una nota diffusa dal suo legale, l’avvocato Valerio Mercuri, ha inteso fare alcune precisazioni: «La docente non ha assistito direttamente alle circostanze che hanno preceduto l’intervento dei militari e non è pertanto nelle condizioni di riferire personalmente sulle comunicazioni intercorse tra gli studenti, sulle intenzioni che gli studenti avrebbero manifestato o sulle ragioni che avrebbero condotto a quanto accaduto».

«La professoressa precisa, inoltre – si legge nella nota del legale – di non disporre di elementi diretti in merito ad alcun eventuale movente o alle ragioni all’origine della vicenda. «La stessa ha appreso successivamente gli ulteriori elementi – comprese le informazioni relative alle comunicazioni intercorse tra gli studenti, alle circostanze che avrebbero preceduto l’intervento delle Forze dell’Ordine e alle ragioni che sarebbero state poste all’origine dell’accaduto – esclusivamente attraverso gli organi di informazione. Pertanto, non può confermarli né ricostruirli personalmente».

TENTATO ACCOLTELLAMENTO, LA PRESIDE: «RICOSTRUZIONI RIMESSE A CHI INDAGA»

«La docente ritiene, pertanto, che ogni ulteriore ricostruzione debba essere rimessa agli accertamenti di chi è chiamato a stabilire quanto effettivamente accaduto, senza sovrapporre interpretazioni o valutazioni fondate su informazioni necessariamente parziali. Saranno gli elementi acquisiti nelle sedi competenti a stabilire nella loro effettiva successione le circostanze che hanno preceduto l’intervento delle Forze dell’Ordine e di chiarire ogni profilo della vicenda.

MASSIMO RISERBO DA PARTE DELL’INSEGNANTE

«La docente, allo stato – continua il legale – non è nelle condizioni di affermare le circostanze attraverso le quali la situazione sia stata portata all’attenzione delle Forze dell’Ordine, né ritiene opportuno formulare alcuna ipotesi sul punto in assenza di una conoscenza diretta di quanto avvenuto nei momenti precedenti l’intervento dei militari». «Per tale ragione – prosegue il legale della preside – ritiene doveroso mantenere il massimo riserbo non essendo nelle condizioni di confermare personalmente le ricostruzioni sin qui diffuse. La docente, per quanto di sua diretta conoscenza, non riesce a comprendere le ragioni che abbiano potuto condurre a una situazione di tale gravità e proprio per questo ritiene ancor più necessario che ogni circostanza venga ricostruita esclusivamente sulla base di elementi oggettivamente verificati e di elementi sottoposti agli accertamenti degli organi competenti».

Gratitudine alle Forze dell’Ordine intervenute in tempo

A tale riguardo, l’insegnante intende ribadire la propria sincera gratitudine nei confronti dei Carabinieri e delle Forze dell’Ordine intervenuti presso l’Istituto, per la tempestività e l’efficacia dell’intervento prestato nella mattinata». «Il loro intervento ha consentito di interrompere una situazione di particolare gravità e di impedire che la stessa potesse ulteriormente evolvere, contribuendo così a garantire la necessaria sicurezza all’interno dell’Istituto. Desidera altresì rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le persone che, in questi giorni, hanno manifestato nei suoi confronti vicinanza, attenzione e solidarietà, poiché ogni gesto e ogni parola ricevuti hanno rappresentato per lei una testimonianza importante di umanità in un momento particolarmente delicato.

IL PENSIERO A TUTTI GLI ALUNNI

Un pensiero particolare va infine a tutti i suoi alunni, ai quali la docente desidera rivolgere il proprio affetto e la propria riconoscenza: è soprattutto nel rapporto quotidiano con i propri studenti, fatto di attenzione, ascolto e responsabilità educativa e caratterizzato dalla dimensione umana propria del lavoro di ogni insegnante, che la docente ha sempre inteso il proprio ruolo e che continua a riconoscere il significato più autentico della propria attività. La docente ritiene, allo stato, di non dover aggiungere ulteriori considerazioni e affida agli organi competenti ogni necessario accertamento, nella certezza che sarà la ricostruzione puntuale dei fatti, e non ogni altra interpretazione, a consentire di chiarire compiutamente quanto accaduto».