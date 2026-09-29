Curinga, ripreso da un drone mentre appicca un incendio: Arrestato

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Sorpreso in diretta da un drone regionale mentre appicca un incendio a Curinga nel Catanzarese: piromane arrestato in flagranza dai carabinieri.

CURINGA (CATANZARO)- Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo forestale di Girifalco e della Stazione di Curinga con l’accusa di incendio boschivo doloso, in località Ergadi, nel Catanzarese. Il responsabile è stato immortalato in diretta dalle telecamere di un drone della Regione Calabria mentre appiccava il fuoco in più punti. L’operazione rientra nella stretta sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e la Regione Calabria nell’ambito del progetto “Tolleranza zero” e della campagna antincendio boschivo 2026. Le immagini riprese dal velivolo senza pilota sono state seguite in tempo reale dagli operatori della control room regionale e dai carabinieri forestali presenti nella struttura, permettendo di lanciare l’allarme e di indirizzare tempestivamente le pattuglie sul posto.

L’ARRESTO DELL’UOMO RIPRESO DAL DROME MENTRE APPICCAVA L’INCENDIO NELLA FRAZIONE DI CURINGA

All’arrivo dei militari, il rogo presentava già un fronte esteso per circa 1,5 ettari, sviluppandosi all’interno di un’area ad alta suscettività di propagazione. L’intervento rapido ha consentito di bloccare il piromane e di evitare che le fiamme potessero estendersi ulteriormente. Le fiamme sono state successivamente domate grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco e del personale di Azienda Calabria verde.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, che coordina le indagini, l’uomo è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lamezia Terme ha successivamente convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari.