Tragedia a Cropani, morto un ciclista travolto da un’auto sulla Statale 106 jonica

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Ennesimo incidente stradale sulla strada statale 106 Jonica, un uomo a bordo di una bicicletta elettrica è morto travolto da un’auto all’altezza di Cropani

CROPANI – Il rumore sordo dell’impatto, il silenzio che subito dopo gela l’aria, e una comunità che, ancora una volta, si ritrova a fare i conti con il dolore e con il nome di una strada che fa paura. La Statale 106 “Jonica”, asse portante e al tempo stesso spina dorsale di questa terra, è tornata a tingersi di lutto, strappando alla vita un altro cittadino e lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile, difficile anche solo da raccontare.

È qui, nel territorio comunale di Cropani, precisamente al chilometro 204,400, che si è consumata la tragedia nel primo pomeriggio di oggi. Da una parte c’era la quotidianità di una tranquilla pedalata in sella a una bicicletta elettrica, il ritmo lento e familiare di chi si muove nei luoghi di sempre, conoscendo ogni curva e ogni sfumatura di quel paesaggio; dall’altra la traiettoria implacabile di un’automobile, una Fiat, guidata da un anziano di 91 anni. In una frazione di secondo, i destini di due persone e di due mondi differenti si sono incrociati in modo fatale, spezzando un filo sottile.

CICLISTA MORTO A CROPANI TRAVOLTO DA UN’AUTO

Per cause che adesso le forze dell’ordine e gli inquirenti dovranno ricostruire con precisione millimetrica, i due mezzi sono entrati in collisione. Un urto violentissimo, che non ha lasciato scampo ad Antonio Scalise, 63 anni, residente proprio a Cropani e ben voluto da tutti. Sbalzato a diversi metri di distanza dall’asfalto a causa della violenza dell’urto, per Antonio i soccorsi si sono rivelati drammaticamente inutili: i sanitari del 118, accorsi tempestivamente con l’ambulanza e la speranza di poter compiere un miracolo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, tra lo sgomento generale dei presenti.

Quel tratto di strada, tristemente noto per aver già registrato in passato altri gravissimi incidenti, si è trasformato in poche ore nel teatro di un dolore collettivo e profondo. Non è soltanto una questione di fredde statistiche o di grafici sulla sicurezza stradale che si accumulano sui tavoli istituzionali; è il volto vivo di una ferita che si riapre ciclicamente per tutto il territorio calabrese, un promemoria doloroso e inaccettabile di quanto fragili siano le nostre esistenze sulla scia di un asfalto che continua, anno dopo anno, a mietere vittime innocenti.Intorno, mentre i rilievi tecnici cercano di dare un senso logico a una vita spezzata in un istante, la circolazione si è completamente paralizzata.

La corsia in direzione Taranto è stata provvisoriamente chiusa al traffico, deviato a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, tra il lampeggiare dei girofari delle forze dell’ordine, l’operatività tempestiva del personale Anas e il silenzio pesante di una comunità intera.