Zagarise, riaperte le indagini sul delitto Mangone. Dopo 13 anni torna la speranza

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A 13 anni dall’omicidio dell’ex sindaco di Zagarise, Giuseppe Mangone, la Procura riapre le indagini. La famiglia: “Non è un cold case, vogliamo verità e giustizia”.

ZAGARISE – Tredici anni, ancora nessuna risposta ma oggi una tiepida speranza con la notizia della riapertura delle indagini per tentar di fare chiarezza intorno ad un omicidio rimasto senza colpevoli che sconvolse un’intera comunità, stiamo parlando del delitto di Giuseppe Mangone, ottantaduenne ex sindaco del borgo presilano brutalmente assassinato nel suo podere il 12 dicembre del 2013.

GIUSEPPE MANGONE, ASSASSINATO NEL SUO PODERE NEL DICEMBRE DEL 2013 A ZAGARISE

L’anziano, come tutti i giorni da anni, si era recato in campagna, li tra i suoi alberi, dove amava trascorrere parte della sua giornata, dagli accertamenti emersi pare che qualcuno lo abbia colto di sorpresa, colpendolo alle spalle, probabilmente dopo un acceso diverbio, e ferendolo a morte. Un solo colpo al collo, inferto con un’arma da taglio, probabilmente una di quelle che abitualmente si usano in campagna.

Nonno Peppe, cosi come amorevolmente chiamato in famiglia non ebbe probabilmente neanche il tempo di realizzare quanto gli stava accadendo. Se ne è andato cosi, un uomo descritto da tutti come dedito alla famiglia che, per un periodo della sua vita, ricopri la carica di primo cittadino di Zagarise.

LE PRIME INDAGINI NON DIEDERO RISULTATI

Le indagini, concentrate sugli ambienti abitualmente frequentati dall’uomo, non produssero i risultati sperati. Una sorta di delitto perfetto insomma, divenuto col tempo quello che in America viene classificato come cold case ma la famiglia di Giuseppe Mangone non la pensa cosi.

In realtà non l’ha mai pensata cosi, per anni si è battuta strenuamente affinché il responsabile del delitto venisse assicurato alla giustizia, l’ultimo passaggio in ordine di tempo, il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo che probabilmente ha aperto lo spiraglio necessario alla riapertura delle indagini e con esami non ripetibili da effettuare su materiale già repertato al momento del fatto.

LA FAMIGLIA, «NON È UN COLD CASE»

«Per noi questo non è mai stato un cold case – ha dichiarato la figlia Erminia che in questi anni, insieme ai familiari, non ha mai abbassato la guardia – un caso può essere ” freddo” per le istituzioni ma mai per la famiglia che aspetta da anni verità e giustizia. Una morte violenta non dovrebbe mai essere considerata una questione chiusa finché non si arriva a scoprire la verità, tanto più che, nel nostro caso, chi ha ucciso nostro padre è ancora a piede libero».

Mangone ricorda come la sua famiglia si sia opposta con tenacia per ben tre volte all’archiviazione: «Abbiamo avuto sempre la nostra idea – ha proseguito la donna – su come quella mattina possano essere andate le cose ma non abbiamo mai preteso che fosse la verità giudiziaria. Abbiamo chiesto soltanto che venisse ascoltata, valutata, verificata»

LA RICERCA DELLA VERITÀ

Mangone dicendosi fiera di aver tenacemente perseguito sulla strada per ricercare la verità, rivolge poi un pensiero a quanti, non disponendo di mezzi e competenze, si arrendono all’evidenza di casi irrisolti. «Per fortuna- ha concluso – io, avvocato, ho avuto dalla mia il sostegno, il conforto ed il consiglio di tanti colleghi ed amici. La nostra storia credo sia un esempio di tenacia, la ricerca della verità deve sempre rimanere un faro, anche quando sembra che tutto sia perduto. Oggi accogliamo la riapertura delle indagini con cauta speranza e grande prudenza, non sappiamo quali elementi abbiano portato a questa decisione e non sappiamo se vi sia un collegamento con il procedimento davanti alla CEDU, dichiarato inammissibile.

Non vogliamo anticipare conclusioni né indicare responsabilità, possiamo solo dire che, finalmente, dopo anni, una porta che sembrava chiusa pare oggi si sia riaperta e noi a quella porta non abbiamo mai smesso di bussare».