Catanzaro, bloccato dopo fuga ad alta velocità aggredisce i poliziotti: Tre feriti

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Catanzaro, bloccato dopo fuga ad alta velocità aggredisce i poliziotti che lo hanno arrestato. Tre agenti della Polizia sono rimasti feriti.

CATANZARO – Un uomo arrestato e tre poliziotti feriti: è il bilancio dell’inseguimento sul lungomare di Catanzaro, concluso sulla spiaggia dopo una fuga in auto e una colluttazione. Gli agenti hanno riportato lesioni con prognosi di 15 giorni per uno e di 10 giorni ciascuno per gli altri due.

L’intervento delle Volanti è scattato nella notte in piazza Garibaldi, durante un controllo. Gli equipaggi hanno intercettato una Fiat Bravo già segnalata perché ritenuta utilizzata per furti. Alla vista della Polizia, il conducente avrebbe accelerato, tentando di sottrarsi al controllo.La fuga è proseguita sul lungomare, anche attraverso tratti che l’uomo avrebbe percorso contromano, mettendo a rischio le persone presenti vicino ai locali. Abbandonata la vettura, il conducente ha tentato di allontanarsi sull’arenile. Una volta raggiunto, avrebbe opposto resistenza e colpito gli agenti.

AGGREDISCE I POLIZIOTTI, L’ARRESTO, LE CONTESTAZIONI E IL COMMENTO DEL SINDACO DI CATANZARO

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali aggravate. È stato inoltre denunciato per il possesso ingiustificato di strumenti pericolosi: nell’automobile sono stati trovati e sequestrati due cacciaviti e una pinza. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato accompagnato nella casa circondariale Ugo Caridi.

Solidarietà ai poliziotti è arrivata dal sindaco Nicola Fiorita: «Solidarietà piena, ma soprattutto il ringraziamento e la riconoscenza della città per la gestione di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, sia per gli agenti e sia per i cittadini». Il primo cittadino ha richiamato anche le conseguenze dell’illegalità sulla vita della comunità: «Purtroppo, Catanzaro subisce ancora queste sacche di illegalità che, pur minoritarie, continuano a pesare sulla normale convivenza civile».

LA SOLIDARIETÀ SINDACALE E DEL MONDO IMPRENDITORIALE

L’episodio, ha aggiunto, conferma il contributo fondamentale delle forze dell’ordine presenti sul territorio. Il segretario provinciale dell’Fsp Polizia, Rocco Morelli, ha espresso vicinanza ai colleghi e augurato loro una completa guarigione. «I nostri colleghi delle Volanti rappresentano il primo e più immediato presidio dello Stato a tutela della collettività», ha sottolineato, ringraziandoli per la professionalità e lo spirito di sacrificio.

Anche Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro hanno manifestato solidarietà. «Quanto accaduto questa notte è un episodio che conferma, ancora una volta, il rischio concreto che le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità ai nostri territori», ha dichiarato il presidente Aldo Ferrara. «La sicurezza è una condizione imprescindibile per la vita dei cittadini ma anche per lo sviluppo economico e imprenditoriale di un territorio», ha aggiunto, assicurando il sostegno del mondo produttivo calabrese al lavoro quotidiano delle forze dell’ordine.