Lamezia, con il bobcat finisce in un burrone, morto imprenditore edile

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Lamezia, con il bobcat finisce in un burrone profondo sei metri nei pressi della sua abitazione, morto imprenditore edile 84enne

LAMEZIA TERME – Non ce l’ha fatta l’uomo che venerdì scorso 6 novembre è finito con il suo bobcat in fondo ad un burrone precipitando per sei metri. È, infatti, morto in conseguenza delle gravi ferite riportate Antonio Cerminara, 84 anni, imprenditore edile in pensione molto conosciuto in città. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, a intervenire per soccorrere l’uomo finito in un burrone in via Madonna della Spina dove Cerminara stava eseguendo lavori di pulizia in un terreno privato nei pressi della sua abitazione.

Per cause il cui accertamento è affidato agli organi inquirenti, mentre era alla guida di un bobcat di sua proprietà, la vittima è precipitata in un burrone profondo circa 6 metri, rimanendo bloccato all’interno dell’abitacolo del mezzo. Il recupero dell’uomo, cosciente ma ferito, è avvenuto ad opera dei vigili del fuoco con la collaborazione del personale sanitario del 118. Dopo le operazioni di soccorso, particolarmente delicate per la conformazione del terreno, i sanitari del 118 hanno trasportato il ferito in barella toboga in ospedale.8. Ma il giorno dopo l’incidente è morto.