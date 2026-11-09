Falerna, ribaltato col trattore morto 63enne del luogo

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Il trattore sul quale stava lavorando in una zona impervia si è ribaltato ed è morto un 63enne di Falerna. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica

FALERNA – Il trattore si ribalta è muore. Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi 9 novembre a Falerna Superiore in una zona montagna particolarmente impervia. Ha perso la vita Franco Trunzo, 63 anni, originario del luogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel recupero della salma su disposizione del medico legale e del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Lamezia.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 di Falerna e i carabinieri della locale stazione e del Nucleo operativo e Radiomobile di Lamezia Terme che stanno eseguendo in gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto era giunto anche l’Elisoccorso ma purtroppo per il 63enne non c’è stato nulla da fare.