Lamezia, money transfer irregolari per 7milioni: 264 violazioni e multe per 100mila euro

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Controlli della Finanza sui money transfer a Lamezia Terme: scoperti 264 trasferimAenti frazionati oltre sette milioni, sanzioni per centomila euro.

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Un vasto giro di trasferimenti illeciti di denaro contante, per un volume d’affari superiore ai 7 milioni di euro, è stato scoperto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro. I militari del Comando Provinciale di Catanzaro, a seguito di mirate attività di polizia economico-finanziaria ai fini antiriciclaggio nei confronti di due agenti “money transfer” di Lamezia Terme, hanno accertato complessivamente 264 operazioni illecite di denaro in violazione al limite dell’utilizzo del contante, per un volume complessivo pari ad oltre 7 milioni di euro, poste in essere in tutto il territorio nazionale da 46 soggetti di nazionalità sia italiana che straniera. Questi destinate principalmente verso Paesi asiatici e africani ad alto rischio di riciclaggio, contestando sanzioni amministrative per quasi 100.000 euro.

MONEY TRASFER IRREGOLARI: L’ANALISI DI RISCHIO E LA TECNICA DELLO “SMURFING”UTILIZZATA A LEMEZIA

Le attività ispettive sono state precedute da una mirata analisi di rischio svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro. Attività finalizzate ad individuare, nella provincia catanzarese, una platea di agenti money transfer, connotati da maggiori profili di rischio in relazione al corretto assolvimento degli adempimenti della normativa antiriciclaggio. L’attività illecita accertata dalle Fiamme Gialle è stata commessa attraverso la tecnica del cosiddetto “smurfing” (frazionamento). Che, i committenti delle operazioni hanno operato attraverso plurimi trasferimenti di fondi. Suddividendoli in più operazioni sotto-soglia e avvalendosi di diversi Istituti di pagamento, al fine di eludere le limitazioni previste dall’art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007, che impongono trasferimenti effettuati tramite agenzie entro il limite massimo di 1.000 euro.

IL PRESIDIO CONTRO IL RICICLAGGIO E A TUTELA DELL’ECONOMIA LEGALE

Tali attività si inseriscono, a pieno titolo, nell’azione della Guardia di Finanza. Controlli volti a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e reimpiego dei proventi criminali preservando l’integrità del circuito legale dell’economia.