Omicidio fratelli Merlino nel Catanzarese, nuova misura cautelare dopo tredici anni

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Omicidi dei fratelli Merlino a Girifalco e Caraffa, misura cautelare per un uomo già detenuto. Per la Dda avrebbe fornito armi e supporto logistico per gli agguati. I delitti sarebbero maturati nel contrasto con la cosca Catarisano per il controllo delle estorsioni

CATANZARO – Una nuova misura cautelare nelle indagini sugli omicidi dei fratelli Luciano e Massimo Merlino, colpiti in due agguati nel 2013 a Girifalco e a Caraffa di Catanzaro. Nella mattinata del 13 novembre 2026, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo già detenuto per un’altra causa nella casa circondariale di Trapani.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, riguarda il presunto concorso nei due omicidi, contestati con le aggravanti della premeditazione e delle finalità e modalità mafiose. Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe assicurato un contributo organizzativo e logistico alla preparazione e all’esecuzione di entrambi gli agguati.

L’omicidio dei fratelli Merlino a Girifalco e Caraffa

Il primo delitto risale al 5 settembre 2013. Luciano Merlino si trovava nei pressi di un esercizio commerciale lungo corso Migliaccio, nel centro abitato di Girifalco, quando venne raggiunto da un uomo armato di mitraglietta, arrivato a bordo di una moto condotta da un complice.

Poco più di un mese dopo, il 21 ottobre, il secondo agguato. A finire nel mirino fu Massimo Merlino, che si trovava all’interno di un circolo ricreativo per anziani a Caraffa di Catanzaro. Anche in questo caso, secondo la ricostruzione investigativa, due persone raggiunsero il luogo in motocicletta. Una entrò nel locale e sparò numerosi colpi di pistola contro la vittima. Massimo rimase gravemente ferito e morì il 18 novembre 2013.

Il presunto contrasto con la cosca Catarisano

La Dda colloca i due omicidi nelle contrapposizioni criminali per il controllo delle attività illecite nel territorio di Girifalco e nei comuni vicini, con particolare riferimento alle estorsioni ai danni degli imprenditori.

Secondo l’ipotesi accusatoria recepita dal gip, i fratelli Merlino avrebbero cercato di affermare una propria autonomia criminale attraverso attività estorsive e intimidatorie. Una condotta che li avrebbe portati a scontrarsi con gli interessi della cosca Catarisano, ritenuta operativa a Borgia, Roccelletta di Borgia e nelle aree limitrofe, con proiezioni anche a Girifalco.

Il secondo omicidio, nella ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato deciso anche per prevenire possibili azioni di vendetta di Massimo Merlino. Dopo l’uccisione di Luciano, il fratello avrebbe infatti maturato la convinzione che il delitto fosse riconducibile alla cosca.

Armi e supporto logistico: le accuse all’indagato

L’uomo raggiunto dall’ordinanza avrebbe messo a disposizione le armi utilizzate nei due agguati, segnalato agli esecutori materiali la presenza delle vittime nei luoghi individuati per colpire e garantito il successivo allontanamento dei componenti del gruppo di fuoco. È questo il presunto contributo sul quale si concentra il quadro indiziario alla base della misura cautelare.

Omicidio fratelli Merlino, le indagini

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, hanno incrociato riscontri tecnici, immagini di videosorveglianza e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. In particolare, due collaboratori direttamente coinvolti nei fatti hanno fornito racconti autoaccusatori e accusatori sulle modalità di pianificazione ed esecuzione dei delitti e sui ruoli dei soggetti coinvolti.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La ricostruzione dell’accusa dovrà essere verificata nel contraddittorio con la difesa e la misura cautelare non costituisce un accertamento definitivo di responsabilità. L’indagato è presunto innocente fino a un’eventuale condanna irrevocabile.