Giallo sulla morte di Beatrice Celia: Catanzaro in piazza per chiedere verità e giustizia

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Catanzaro, il giallo sulla morte di Beatrice Celia, una città contro il silenzio, in piazza per chiedere verità e giustizia.

CATANZARO- Ci sono ferite che il tempo non riesce a rimarginare, perché a tenerle aperte non è soltanto l’assenza, ma il peso insopportabile delle domande rimaste senza risposta. Da quella tragica notte tra il 16 e il 17 marzo 2024, quando la vita di Beatrice Celia si è spezzata a soli ventidue anni nella sua abitazione di Catanzaro, il dolore di chi l’ha amata si è trasformato in una battaglia tenace, lucida e instancabile contro l’oblio. Una battaglia che domenica 22 novembre, alle ore 11:00, tornerà a farsi voce, volto e presenza collettiva ai Giardini di San Leonardo, nel cuore della città.

«Per Beatrice Celia, facciamo rumore!». Non è soltanto uno slogan quello lanciato dal Collettivo Aurora di Catanzaro per chiamare a raccolta la cittadinanza, ma una necessità morale. È la scelta di non voltarsi dall’altra parte, di stringersi attorno a Elena Bitonte, una madre che in questi lunghi mesi ha attraversato il buio più profondo bussando a ogni porta, dalle testate locali fino alle telecamere nazionali di «Chi l’ha visto?», pur di dare dignità e verità alla memoria di sua figlia.

LA SVOLTA DELL’INCIDENTE PROBATORIO A CATANZARO: ESCLUSA L’IPOTESI DEL SUICIDIO DI BEATRICE CELIA

Perché la storia di Beatrice non può e non deve essere ridotta a un freddo trafiletto di cronaca, né tantomeno a un fascicolo destinato a impolverarsi su una scrivania. «Il lutto non ci basta, l’indignazione neppure. Pretendiamo risposte, e non smetteremo di chiederle», recita l’appello del Collettivo Aurora, che sintetizza con forza il senso di questa mobilitazione: «Perché le nostre vite non sono un caso di cronaca da archiviare. Perché il silenzio non ha mai portato giustizia, e noi il silenzio lo rompiamo». A rendere ancora più urgente e vibrante questa richiesta di luce sono gli sviluppi emersi nelle aule di giustizia.

Lo scorso 7 ottobre, durante l’incidente probatorio al Tribunale di Catanzaro, le conclusioni illustrate dal medico legale nominato dal giudice per le indagini preliminari hanno segnato un punto di svolta cruciale: la morte di Beatrice è stata ricondotta a un’asfissia meccanica violenta, escludendo sul piano medico-legale l’ipotesi del suicidio e ritenendo la dinamica compatibile con l’intervento di terzi. Un esito che ha confermato i dubbi e i timori che mamma Elena ha sempre custodito nel cuore, rifiutando fin dal primo istante l’idea che sua figlia potesse essersi tolta la vita.

GLI ULTIMI GIORNI DI BEATRICE CELIA, I MISTERI E LA MOBILITAZIONE DEI CITTADINI DI CATANZARO

E mentre si attendono le valutazioni della Procura sugli elementi emersi in udienza, tornano a pesare come macigni tutti quegli interrogativi che da mesi accompagnano il racconto straziante della madre e delle amiche più care. Il ricordo di una ragazza di ventidue anni che negli ultimi tempi appariva sempre più chiusa e timorosa, intrappolata in un legame segnato da controllo, gelosie ossessive ed episodi di violenza, fino a quel viaggio a Milano per un concerto l’11 marzo, da cui Beatrice era rientrata scossa e con lividi visibili, chiudendosi in casa per giorni.

E poi c’è il mistero di quella notte del 16 marzo: gli ultimi messaggi inviati per un incontro che l’ex fidanzato sostiene non sia mai avvenuto, il ritrovamento drammatico la mattina seguente, e quei dettagli inspiegabili accanto a lei – una maglietta e degli auricolari che non le appartenevano – su cui una madre continua a chiedere aiuto a chiunque possa aver visto o saputo qualcosa.

«Non posso accettare che sia successo questo, devo sapere cosa è accaduto a mia figlia», ripete Elena, trasformando la propria disperazione in un grido d’amore che interpella la coscienza di un’intera comunità. Attorno a questo grido si sono già raccolte migliaia di persone: la petizione «Chiediamo Giustizia per Beatrice Celia», promossa da Elena Bitonte sulla piattaforma Change.org, aveva già superato le 6.650 firme lo scorso 10 ottobre, a testimonianza di un’ondata di solidarietà che non si arresta. Domenica mattina, ai Giardini di San Leonardo, quelle firme diventeranno passi, sguardi e voci unite. L’invito rivolto a tutta la città è semplice e potente: «Porta le tue amiche, i tuoi amici, la tua voce». Perché quando una giovane vita viene spezzata nell’ombra, il primo atto di giustizia è non lasciarla mai sola.