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A Catanzaro in piazza per chiedere verità a due anni dalla scomparsa della ventiduenne Beatrice Celia la cui morte era stata prima considerata un suicidio. La madre, che non si è mai arresa: «Chi sa qualcosa parli». L’ex fidanzato respinge ogni sospetto come illazione infondata

CATANZARO – Emozione, tristezza profonda, ma anche una determinazione incrollabile e una forte voglia di giustizia. È stata questa l’atmosfera che si è respirata ieri mattina, domenica 22 novembre 2026, ai Giardini di San Leonardo, a Catanzaro, dove si è svolto il presidio organizzato dal Collettivo Aurora in memoria di Beatrice Celia, la giovane catanzarese di appena 22 anni trovata senza vita nella sua abitazione nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2024.

BEATRICE CELIA, IL PRESIDIO DEL COLLETTIVO AURORA

Un momento intenso e partecipato, nato con un obiettivo preciso: rompere il muro del silenzio e tenere accesi i riflettori su una vita spezzata troppo presto. «Per Beatrice Celia, facciamo rumore!» era il grido che ha accompagnato la mobilitazione, trasformando il dolore di un’intera comunità in una richiesta collettiva di verità. Perché, come ribadito con forza dai promotori dell’iniziativa, le vite non sono semplici fascicoli o casi di cronaca da archiviare, e solo rompendo il silenzio si può aprire la strada alla giustizia.

LA BATTAGLIA DELLA MAMMA DI BEATRICE

Il presidio di ieri, domenica 22 novembre 2026, si inserisce in una lunga e coraggiosa battaglia portata avanti fin dal primo giorno da Elena Bitonte, la madre di Beatrice, che non si è mai rassegnata all’ipotesi del suicidio e ha deciso di portare la storia della figlia anche all’attenzione nazionale, intervenendo pure alle telecamere di «Chi l’ha visto?» per lanciare un appello accorato: «Devo sapere cosa è successo quella sera. Se qualcuno ha visto o sa qualcosa si faccia avanti».

Una ricerca della verità nata dai tanti interrogativi rimasti aperti attorno a quella tragica notte e agli ultimi giorni di vita della ventiduenne.

«SE QUALCUNO HA VISTO QUALCOSA SI FACCIA AVANTI»

Nei suoi interventi pubblici, accompagnati anche dalle testimonianze delle amiche di Beatrice come Aurora, la madre ha raccontato un contesto fatto di forte sofferenza, descrivendo un legame sentimentale passato segnato da controllo, episodi di violenza documentati e comportamenti ossessivi, oltre a messaggi offensivi che avevano reso la ragazza sempre più chiusa e timorosa. Tra i passaggi ricostruiti anche il viaggio a Milano per un concerto l’11 marzo, segnato da discussioni e seguito dal rientro a casa con lividi visibili e giorni di profondo turbamento, fino alla sera del 16 marzo, quando Beatrice aveva scritto all’ex fidanzato per incontrarlo prima di essere ritrovata senza vita la mattina seguente nella vasca da bagno dalla stessa madre, accanto a oggetti – una maglietta e un paio di auricolari non suoi – che avevano alimentato fin da subito i dubbi della famiglia.

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L’EX FIDANZATO

Sulla vicenda, nei mesi scorsi, era intervenuto anche l’ex fidanzato Alessandro, respingendo con fermezza ogni accusa e definendo quelle ricostruzioni illazioni infondate e lesive della propria persona, sostenendo di non aver visto Beatrice quella sera e ribadendo la tesi del gesto volontario legato a un malessere precedente della giovane, annunciando inoltre azioni legali a tutela della propria immagine.

BEATRICE CELIA, LA PETIZIONE

A dare nuova forza alla richiesta di giustizia di Elena Bitonte – che ha anche promosso la petizione «Chiediamo Giustizia per Beatrice Celia» su Change.org, capace di superare già lo scorso 10 ottobre le 6.650 firme – sono stati gli sviluppi emersi sul piano giudiziario. Lo scorso 7 ottobre, infatti, durante l’incidente probatorio al Tribunale di Catanzaro, il medico legale nominato dal giudice per le indagini preliminari ha illustrato le conclusioni della perizia, riconducendo la morte di Beatrice a un’asfissia meccanica violenta, escludendo l’ipotesi del suicidio sul piano medico-legale e ritenendo la dinamica compatibile con l’intervento di terzi. Un passaggio cruciale dopo il quale la madre aveva espresso l’attesa per le valutazioni della Procura sugli elementi emersi in udienza.

LA CITTÀ CHE HA SCELTO DI ESSERCI

Proprio da questa attesa era nata la spinta della piazza di ieri, domenica 22 novembre, ai Giardini di San Leonardo: il lutto e l’indignazione, da soli, non bastavano più. Catanzaro ieri mattina ha scelto di esserci, di metterci la faccia e la voce, stringendosi attorno a una madre che non smette di lottare e unendo la commozione per una giovane vita interrotta alla ferma volontà di non arretrare finché su quella tragica notte non sarà fatta piena luce.