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Morire a soli 23 anni probabilmente per un’ulcera allo stomaco degenerata in perforazione, sul decesso di William Barberio indaga la procura di Catanzaro

CATANZARO – Morire a 23 anni per un ulcera perforata. Non si può. Non si può perdere la vita quando la vita è solo al suo principio per una patologia, una ulcera gastrica, che può sfociare in condizioni sicuramente gravissime e potenzialmente letali ma, se prontamente diagnosticata, dicono le statistiche, curabile con tassi di guarigione altissimi.

Al di là delle eventuali responsabilità penali che saranno accertate dagli organi competenti (una indagine a seguito di esposto della famiglia è già aperta presso lo Procura di Catanzaro) quello che nella morte di William Barberio, 23 anni originario di Uria, frazione di Sellia Marina, desta inquietudine è come si sia arrivati a quel tragico epilogo.

Prima la cronaca. William Barberio è un giovane in salute che nella sua storia clinica, secondo quanto appreso, non avrebbe mai presentato dati critici evidenti. La mattina del 31 ottobre si sveglia con un terribile dolore allo stomaco. Il dolore è tale da non consentirgli neppure di camminare senza il sostegno di qualcuno. Assieme al padre, William si reca al Pronto soccorso dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro facente parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco. Si tratta dell’ospedale Hub. Il punto di riferimento del territorio.

Qui, stando al racconto fornito dalla famiglia e confluito poi nella denuncia in procura, dopo un’attesa di diverse ore e alcuni esami, il ragazzo e il padre vengono tranquillizzati e rimandati a casa. Tutto ciò malgrado i dolori lancinanti non siano affatto diminuiti. La situazione è tale che anche per rientrare fino all’auto dal Pronto soccorso il giovane ha bisogno di aiuto e sostegno per la difficoltà a camminare.

IL RITORNO A CASA, L’ARRESTO CARDIACO E L’INTERVENTO D’URGENZA: MORIRE PER UN’ULCERA ALLO STOMACO

Giunti a casa il 23enne cerca sollievo mettendosi a riposo a letto. In serata il padre va a controllare la situazione per l’ennesima volta, ma in questo ultimo caso qualcosa non va. William, seduto sul letto con lo smartphone in mano, non risponde. È in arresto cardiaco. Immediati i soccorsi e la rianimazione ma la situazione appare subito gravissima. I legali della famiglia, gli avvocati Salvatore Savastano e Antonio Alberto Dardano, evidenziano come si stia parlando di un arresto cardiaco certificato di almeno 30 minuti. Ma è l’ipotesi più ottimistica, potrebbe essere durato anche di più perché non si sa da quanto tempo la situazione clinica di William fosse precipitata prima dell’intervento del padre che lo ha trovato in quelle condizioni. I danni cerebrali, purtroppo, sono probabilmente già sopraggiunti.

Tuttavia, subito dopo la rianimazione e il trasporto in ospedale, durante la notte, William viene sottoposto ad un intervento urgente per una ulcera perforata. Dopo l’intervento giunge il ricovero è la lenta tristissima agonia. Venti giorni senza più riprendere conoscenza. Venti giorni senza un addio. In poco meno di un mese si spegne la vita di William Barberio, 23 anni, apprezzato e amato da tutti tanto che sui social sono innumerevoli i ricordi del giovane e la stessa amministrazione comunale di Sellia Marina dispone la sospensione degli eventi per il giorno dei funerali svolti il 25 novembre scorso.

LA FAMIGLIA CHIEDE CHIAREZZA PERCHÉ «WILLIAM NON SIA MORTO INVANO»

A questo punto la famiglia chiede chiarezza su quanto accaduto, non per puntare il dito contro qualcuno, spiega l’avvocato Savastano, ma perché «la morte di William non sia vana». Quello su cui è necessario riflettere e sul perché il sistema nel suo insieme non abbia funzionato. Al di là delle eventuali responsabilità personali di chi ha operato, è il sistema sanitario calabrese che forse dovrebbe affrontare e risolvere determinate criticità, perché non si deve morire a 23 anni per un’ulcera gastrica degenerata in perforata.

«Catanzaro è un Hub regionale – rilancia il legale – ma dobbiamo chiederci se la dotazione organica del Pronto soccorso sia sufficiente a definirlo hub regionale». E per quanto accaduto l’auspicio del legale, e tramite lui della famiglia Barberio, è che anche la Regione Calabria, l’azienda Sanitaria di Catanzaro e l’azienda ospedaliera Dulbecco vogliano cercare chiarezza rendendosi parte attiva nella vicenda.

L’AUTOPSIA E L’INDAGINE DELLA PROCURA DI CATANZARO

Nel frattempo, il 24 novembre scorso il medico legale Maria Cristina Verrina, consulente tecnico d’ufficio nominata dalla Procura, ha svolto l’autopsia sul corpo di William. Presente nella sede di Medicina legale dell’Università di Catanzaro anche il consulente tecnico nominato dalla famiglia, Mirko Massimilla. Dagli esiti dell’esame autoptico sarà possibile ricostruire le cause precise della morte del ragazzo e soprattutto circoscrivere l’ambito delle responsabilità, se ve ne sono, di chi lo ha avuto in cura. La Procura per il momento ha aperto un fascicolo contro ignoti, anche se è possibile che nelle ultime ore le indagini possano essersi concentrate su alcune persone in particolare.

Ma l’obiettivo della famiglia resta quello di indirizzare la ricerca della verità sull’accaduto non solo per dare giustizia a William ma soprattutto per «sensibilizzare le autorità politiche e sanitarie calabresi – conclude l’avvocato Salvatore Savastano – affinché si possa intervenire sulla gestione complessiva del Pronto Soccorso di Catanzaro, che paga il conto di un sovraccarico di accessi da gestire con un organico ridotto al minimo e costretto ad operare in condizioni al limite delle possibilità umane e professionali».