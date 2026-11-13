Aggredito assessore al Welfare del Comune di Lamezia Terme

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Aggredito l’assessore al Welfare di Lamezia, Mimmo Gianturco, all’interno del Comune. Sono due le persone coinvolte. Solidarietà del sindaco Murone che ha ricordato un episodio analogo di alcuni mesi fa in municipio

L’Assessore al Welfare del Comune di Lamezia, Mimmo Gianturco vittima di una aggressione nel municipio. Ha riportato diverse contusioni, i sanitari del Pronto soccorso hanno disposto una prognosi di dieci giorni. Due le persone che sarebbero coinvolte. Episodio denunciato alle forze dell’ordine. Immediata la solidarietà del sindaco Mario Murone e dell’amministrazione comunale. «L’intera Città di Lamezia Terme e l’amministrazione comunale si stringono attorno all’assessore Mimmo Gianturco».

L’aggressione nella Giornata della gentilezza

«È emblematico e doloroso – prosegue il sindaco – che un episodio di tale violenza si sia consumato proprio nella Giornata della Gentilezza, una ricorrenza che dovrebbe richiamare tutti noi ai valori del rispetto reciproco, del dialogo e della convivenza civile. L’assessore Gianturco è impegnato nel settore del welfare e del sociale, operando a sostegno dei cittadini e del personale dei servizi sociali. In questo contesto, ribadiamo che il rispetto delle regole è un principio fondamentale e imprescindibile per la civile convivenza e per il corretto funzionamento di ogni servizio pubblico».

Il precedente in Comune di alcuni mesi fa

Il primo cittadino ricorda inoltre i precedenti: «Appena qualche mese fa si era verificato un analogo tentativo di aggressione all’interno della casa comunale ai danni di alcune dipendenti dei servizi sociali. Sebbene si tratti di episodi circoscritti, costituiscono un campanello d’allarme che non può e non deve essere sottovalutato. L’istituzione comunale continuerà a essere un punto fermo per tutti, specialmente per chi opera quotidianamente al servizio della nostra comunità». Solidarietà all’assessore Mimmo Gianturco da “Azione Lamezia” che esprime la più ferma condanna per il grave episodio di aggressione subito avvenuto all’interno della sede municipale.

«Non esiste alcuna giustificazione per il ricorso alla violenza, in nessuna circostanza. Le difficoltà, il disagio e le tensioni, per quanto possano essere profondi, non possono mai tradursi in atti di aggressione nei confronti di chiunque, tantomeno di chi svolge una funzione pubblica» – è quanto si legge nella nota di Azione che esprime «solidarietà e vicinanza, sul piano umano prima ancora che istituzionale, con l’auspicio che le sue condizioni di salute siano buone e che possa riprendersi al più presto da quanto accaduto. «Episodi come questo richiamano tutti alla necessità di tutelare la sicurezza e la serenità di chi quotidianamente opera nelle istituzioni e nei servizi pubblici, garantendo che il confronto, anche nelle situazioni più difficili, rimanga sempre nell’ambito del rispetto e della civile convivenza».

La solidarietà del Pd

Sull’episodio interviene anche il Partito Democratico di Lamezia Terme esprimendo la propria «ferma e totale condanna per la vile aggressione subita dall’assessore Mimmo Gianturco ad opera di due persone all’interno della sede del Comune». Pur collocandosi su posizioni politiche distinte e svolgendo con rigore e coerenza il proprio ruolo di opposizione all’attuale amministrazione comunale, il PD ritiene che il confronto democratico debba sempre restare nell’alveo del rispetto reciproco e della dialettica civile, respingendo senza alcuna esitazione ogni forma di violenza o intimidazione. «All’assessore Gianturco – scrivono i dem -va dunque la nostra piena solidarietà umana e istituzionale, nella convinzione che nessun dissenso o tensione possa mai giustificare atti di violenza all’interno delle sedi democratiche»