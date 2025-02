Sanità a Lamezia Terme: nuovi servizi per ridurre le liste d’attesa

2 minuti per la lettura

A Lamezia Terme, nuovi servizi nella sanità per ridurre le liste d’attesa nel centro neuropsichiatrico infantile e in neonatologia, con un occhio di riguardo all’urgenza di un fisiatra.

LAMEZIA TERME – L’avvio a inizio marzo, di un nuovo servizio gestito da cooperative, volto a ridurre le liste d’attesa per i servizi di logopedia e psicomotricità presso il Centro Neuropischiatria infantile di Lamezia Terme, l’assunzione di un perfusionista, l’imminente assunzione di un secondo e l’avvio del nuovo servizio di elettrofisiologia a Lamezia Terme mentre per l’emodinamica, l’Asp di Catanzaro ha inoltrato tutto alla Regione Calabria, da cui dipende l’autorizzazione e, infine, al reparto di Neonatologia sono state consegnate tre incubatrici neonatali con monitoraggio integrato e sono in consegna una termoculla dotata di respiratore e un’incubatrice per l’isola di rianimazione neonatale. Questo quanto emerso nel corso dell’incontro fra i delegati del Coordinamento Sanità 19 Marzo, Oscar Branca, Antonio Tarzia, Francesco Curcio e Mersia Romano e una rappresentanza di genitori dei bambini speciali, e i vertici dell’ Asp di Catanzaro tra cui il commissario straordinario Antonio Battistini.

L’ATTENZIONE DELLA SANITÀ ANCHE SULL’URGENZA DI UN FISIATRA A LAMEZIA TERME

Le risposte alle sollecitazioni dei delegati sono giunte da parte dell’Asp, a partire dalla problematica delle liste d’attesa per i servizi di logopedia e psicomotricità presso il Centro Neuropsichiatria anche per la copertura dei posti vacanti, a seguito di pensionamenti o malattie, al fine di garantire la continuità assistenziale ai bambini frequentanti il centro di Lamezia Terme. La delegata Mersia Romano, contestualmente, ha posto l’attenzione sulla necessità urgente di una figura di fisiatra, e dal commissario Battistini si è aperta l’ipotesi di una convenzione con Centro Inail per garantire il servizio una volta a settimana allo stesso centro di Neuropsichiatria infantile. Da qui l’annuncio del commissario Asp del nuovo servizio gestito da cooperative a partire dei primi di marzo. Nel corso dell’incontro, è stato anche rilevato che sono in corso i lavori di realizzazione della nuova palazzina di terapia intensiva e subintensiva per malattie infettive, e la nuova sede del Cup, prossima all’inaugurazione, che sarà completata con l’ampliamento dei parcheggi e la creazione di un’area ludica.