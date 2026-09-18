Lamezia, sette ore al Pronto soccorso e con l’Urologia chiusa

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Sette ore al Pronto soccorso e con l’Urologia chiusa. Al paziente, entrato con sanguinamento in corso, è stata soltanto prescritta una consulenza e indicato di rivolgersi a Catanzaro.

LAMEZIA TERME – Sette ore di attesa al pronto soccorso con l’uretra sanguinante. In tutto questo anche la beffa, oltre quella di aver dato priorità a un altro paziente per una distorsione, di sentirsi dire che l’Urologia è chiusa e quindi bisogna recarsi a Catanzaro. Il tutto si conclude con la prescrizione di una consulenza urologica e con l’annotazione “si rifiuta osservazione in ps”. «Ma se faccio tutte queste ore di attesa poi rifiuto l’osservazione in pronto soccorso»? si chiede amaramente il paziente il cui caso (o meglio, odissea) è stato portato all’attenzione dell’associazione “Malati cronici del Lametino”. «Ho aspettato cinque ore – denuncia – sanguinando, e altre due per avere i risultati nonostante le mie segnalazioni. Rispetto il lavoro del triage, ma questo episodio mi ha lasciato perplesso».

L’ODISSEA AL PRONTO SOCCORSO DI LAMEZIA E IL NODO PRIORITÀ

Secondo la testimonianza del paziente, l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia intorno alle 20 di mercoledì scorso per una perdita di sangue dall’uretra ed è stato trattenuto in attesa fino alle 3 di notte, per 7 ore, «in un clima di grande caos e affollamento – racconta – al triage, gli mi viene assegnato un codice blu». E racconta che lo stesso identico codice è stato assegnato, dopo di lui, a un’altra persona arrivata per una distorsione. Quindi nonostante l’ordine di arrivo e nonostante la natura del sintomo, sarebbe stata chiamata prima la persona con la distorsione. «Ho segnalato più volte che continuavo a perdere sangue – racconta ancora il paziente -. Sono andato più volte a farlo presente, ma non sono stato evidentemente tenuto nella dovuta considerazione. A seguito di insistenze si è provveduto a misurare, dopo qualche ora, la pressione e dopo ancora l’emoglobina».

LA DENUNCIA E LA RICHIESTA DELL’ASSOCIAZIONE

La giustificazione ricevuta dal personale – secondo il racconto – sarebbe stata che all’interno del reparto c’erano medici impegnati in visite considerate di importanza secondaria. In ogni caso il paziente tiene a precisare che «chi fa questo lavoro del triage, svolge un lavoro rispettabilissimo e non tutti sono da biasimare o condannare. Anzi. So che ci sono tantissime persone serie e in gamba e gentili, il che non guasta. Questo episodio però mi ha lasciato molto perplesso».

«La vicenda – spiega l’associazione “Malati Cronici del Lametino” – non vuole essere un attacco al personale, che lavora in condizioni difficili, anche per carenza di operatori, ma un invito a riflettere sull’organizzazione e sull’umanizzazione delle cure in un Pronto soccorso sempre più sotto pressione. Chiediamo alla direzione sanitaria di chiarire come vengano gestite le rivalutazioni al triage e come venga garantito che un paziente che segnala un sanguinamento in atto debba attendere sette ore senza essere rivalutato».