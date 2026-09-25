Trasporto sanitario d’urgenza da Lamezia a Milano per un uomo in pericolo di vita

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Trasporto sanitario d’urgenza completato dall’Aeronautica Militare che ha portato un uomo di 38 anni in pericolo di vita da Lamezia Terme a Milano

ROMA – Si è concluso nel pomeriggio di oggi 25 settembre 2026 un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un uomo di 38 anni in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro e bisognoso di essere trasferito tempestivamente presso l’Ospedale Niguarda di Milano per le necessarie cure specialistiche.

La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Catanzaro. A gestirla la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività.

Come avviene per questa tipologia di interventi, il volo ha ricevuto l’autorizzazione e il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari su tutto il territorio nazionale.

Il velivolo, un Gulfstream G650 del 31esimo Stormo di Ciampino, è decollato dallo scalo romano per raggiungere Lamezia Terme e da qui, dopo aver imbarcato il paziente, è decollato alla volta di Linate. Una volta all’aeroporto milanese il paziente è partito per il trasferimento in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione.