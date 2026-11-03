Aeronautica Militare, trasporto sanitario urgente per un uomo da Lamezia Terme a Ciampino

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Un uomo di 64 anni ricoverato all’Annunziata di Cosenza è stato trasferito con un volo dell’Aeronautica da Lamezia a Roma per proseguire le cure

LAMEZIA TERME – Un uomo di 64 anni, ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza, ha raggiunto Roma con un trasporto sanitario urgente dell’Aeronautica Militare per proseguire le cure al Policlinico Umberto I. Il volo ha collegato l’aeroporto di Lamezia Terme con quello di Ciampino, consentendo il successivo trasferimento del paziente nella struttura specialistica della Capitale.

Il volo da Lamezia Terme a Ciampino

Il paziente ha viaggiato a bordo di un Gulfstream G-650 del 31° Stormo di Ciampino. Durante il volo, un medico e un infermiere lo hanno assistito fino all’arrivo a destinazione.

Dopo l’atterraggio a Ciampino, il trasferimento è proseguito verso il Policlinico Umberto I di Roma, individuato come struttura ospedaliera per la prosecuzione delle cure.

La richiesta della Prefettura e l’attivazione dell’equipaggio

La Prefettura di Reggio Calabria ha avanzato la richiesta di trasporto alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha disposto l’attivazione di uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza per questo genere di missioni.

Completate le procedure e il trasferimento del paziente, il velivolo e l’equipaggio del 31° Stormo hanno fatto rientro all’aeroporto di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza operativa.