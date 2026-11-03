Call center sanitario Calabria, il Tar annulla la gara da 45 milioni

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Tar Calabria, bocciato il mega appalto per il call center sanitario regionale senza la divisione in lotti: lotto unico senza adeguate motivazioni. Accolto il ricorso di Gesan.

CATANZARO – La gestione dei servizi sanitari regionali e la regolamentazione degli appalti pubblici tornano al centro del dibattito giuridico con una recente e significativa pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Con la sentenza n. 2111 pubblicata il 30 ottobre 2026, la Seconda Sezione del Tar catanzarese ha accolto il ricorso proposto dalla società Gesan Srl, annullando la gara d’appalto indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro per l’affidamento del servizio di contact center dedicato alle prenotazioni sanitarie sull’intero territorio regionale.

TAR CALABRIA ANNULLA GARA CALL CENTER SANITARIO

La procedura, del valore complessivo stimato in oltre 45 milioni di euro compresi i rinnovi, concepita come un maxi-lotto unico ed indivisibile. Proprio questa scelta strutturale ritenuta fatale dai giudici amministrativi. Il Tribunale ha infatti ricordato come il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ponga la suddivisione in lotti quale regola generale prescritta per favorire l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese e garantire una reale ed effettiva concorrenza. La previsione di un lotto unico rappresenta un’eccezione straordinaria che impone alla stazione appaltante un preciso e rigoroso onere motivazionale già all’interno della lex specialis.

LA SITUAZIONE DELL’AOU DULBECCO

Nel caso dell’Aou Dulbecco, la documentazione di gara si limitava a definire l’appalto “indivisibile” senza fornire alcuna giustificazione logica o tecnica.

Non sono bastate a salvare la gara le chiarificazioni postume fornite dall’amministrazione durante il giudizio, tese a sostenere l’omogeneità delle prestazioni su scala regionale: il Tar ha ribadito il principio consolidato secondo cui la motivazione non può mai essere integrata a posteriori in sede processuale. Sotto il profilo procedurale, la sentenza ha anche confermato l’importante principio di diritto secondo cui un operatore economico è pienamente legittimato ad impugnare immediatamente il bando pur non avendo presentato offerta, qualora la gara contenga clausole escludenti o requisiti di fatturato sproporzionati che rendano impossibile la partecipazione individuale.

IL LOTTO UNICO PER IL CUP

Pur non precludendo in assoluto la possibilità di riproporre in futuro un lotto unico per il Cup calabrese, la pronuncia impone ora all’amministrazione di riprogettare la gara fornendo una solida e approfondita istruttoria. Si tratta di un monito chiaro per tutte le stazioni appaltanti sull’importanza di tutelare il tessuto produttivo locale e la pluralità degli operatori economici.