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Danno erariale da oltre 3.1 milioni euro all’Asp di Catanzaro, la Procura contabile contesta rimborsi indebiti per protesi acustiche. Udienza il 14 dicembre 2026

CATANZARO – La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria ha notificato un invito a dedurre a otto persone, tra le quali tre dirigenti medici di una struttura sanitaria pubblica di Catanzaro, ai quali addebita un danno erariale complessivo di euro 3.114.944 a carico dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Contestualmente ha chiesto e ottenuto dal presidente della Sezione giurisdizionale regionale il sequestro conservativo dei beni, fino a concorrenza delle somme addebitabili a ciascuno, nei confronti del legale rappresentante di una delle due società fornitrici e di due dirigenti medici della struttura. L’istruttoria è partita da una segnalazione di danno erariale del Gruppo di Lamezia Terme della Guardia di Finanza.

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

In particolare, la Procura regionale della Corte dei Conti per la Calabria, ha disposto il sequestro conservativo su beni immobili e mobili per complessivi 3.114.944,12 euro nei confronti di tre presunti responsabili, due dei quali appartenenti alla struttura operativa complessa di Otorinolaringoiatria e Patologia cervicofacciale dell’Azienda universitaria – ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

I NOMI

Il presidente della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale regionale della Calabria – Domenico Guzzo, ha autorizzato il sequestro conservativo in favore dell’Asp di Catanzaro, nei confronti di Antonio Ferragina sino alla concorrenza di 2.675.469,89 euro, di Antonio Cantaffa, sino alla concorrenza di 1.774.044, 17 di Claudio Macrì sino alla concorrenza di 1.267.322,92 euro, sui beni mobili e immobili registrati a garanzia del credito risarcitorio all’Asp di Catanzaro il cui danno è conseguente all’indebita erogazione di rimborsi per la fornitura di protesi acustiche a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di documentazione sanitaria ritenuta ideologicamente e/o materialmente falsa per la quale è stata interessata la Procura della Repubblica di Lamezia Terme per gli aspetti penali del caso.

LE FORNITURE DI PROTESI ACUSTICHE

Le indagini avrebbero permesso di disvelare un presunto meccanismo illecito a cui fa capo una direzione unitaria, riconducibile a Antonio Leuzzi, socio e rappresentante legale della Otoacustica srl già in servizio quale tecnico audiometrista dell’ospedale di Catanzaro e Antonio Ferragina, rappresentante legale e socio della Sordità srl, ora Sordità di Antonio Ferragina & C. Sas, i quali – secondo le ipotesi d’accusa – con la compiacenza di specialisti del Servizio sanitario nazionale abilitati alla prescrizione e al collaudo degli ausili a carico dell’Asp avrebbero utilizzato le rispettive strutture aziendali per convogliare sulle proprie società i flussi finanziari pubblici destinati all’assistenza protesica.

IL SISTEMA

Gli indagati, inoltre, avrebbero provveduto sistematicamente alla predisposizione o utilizzazione di prescrizioni specialistiche, esami audiometrici, verbali di collaudo e ulteriore documentazione sanitaria ritenuta falsa, così simulando il regolare svolgimento dell’iter amministrativo previsto dalla normativa sull’assistenza protesica e inducendo l’Asp di Catanzaro ad autorizzare e liquidare prestazioni in realtà non dovute. Le pratiche interessate sarebbero circa 2.970, gestite tra gennaio 2022 e novembre 2024.

IL DANNO DA DISSERVIZIO

La Procura regionale ha prospettato anche un danno da disservizio di euro 718.833,26 pari al 30% del danno diretto, così quantificando un complessivo danno – per le accuse – a carico dell’amministrazione pubblica di euro 3.114.944, 12. Il provvedimento, disposto prima del contraddittorio, sarà esaminato dal giudice designato all’udienza di comparizione delle parti del 14 dicembre 2026, nella quale potrà essere confermato, modificato o revocato. L’invito a dedurre precede l’eventuale citazione in giudizio e consente ai destinatari di esaminare le fonti di prova e depositare deduzioni e documenti. Le fasi successive del procedimento definiranno le eventuali responsabilità e le relative conseguenze giuridiche.