Halloween, sequestrati oltre 30mila prodotti non a norma nel Catanzarese

1 minuto per la lettura

La Guardia di Finanza di Catanzaro ha sequestrato oltre 30mila articoli per Halloween privi di indicazioni obbligatorie e marchio CE. Quattro attività sanzionate per oltre 100mila euro

Oltre 30mila prodotti destinati alla festività di Halloween sequestrati dalle Fiamme gialle del Comando provinciale di Catanzaro perché privi dei requisiti essenziali previsti dalla normativa sulla sicurezza e sull’etichettatura dei beni. I controlli condotti dai militari della Compagnia di Soverato.

HALLOWEEN, SEQUESTRO PRODOTTI NON A NORMA

L’operazione ha coinvolto quattro attività commerciali, operanti sia all’ingrosso sia al dettaglio, nelle quali erano stati trovati in vendita articoli sprovvisti delle indicazioni di legge obbligatorie. La merce, del valore commerciale di migliaia di euro, posta sotto sequestro.

COSA MANCAVA NEI PRODOTTI

I prodotti non riportavano le informazioni minime in lingua italiana richieste dalla normativa in materia di etichettatura e sicurezza. Tra le carenze rilevate figuravano l’assenza dei dati sul luogo di origine, sul produttore o importatore, sulle istruzioni d’uso, sulle precauzioni da adottare e sulla destinazione d’uso.

Mancava inoltre il marchio CE, che attesta la conformità del prodotto agli standard di sicurezza dell’Unione europea e, nei casi previsti, ne consente la commercializzazione e la libera circolazione nel territorio comunitario.

SANZIONI PER OLTRE CENTOMILA EURO

I responsabili delle quattro attività verbalizzati e segnalati alla Camera di Commercio di Catanzaro per le violazioni al Codice del consumo. Complessivamente elevate sanzioni amministrative per oltre 100mila euro.

I controlli rientrano nell’attività della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori e della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, con particolare attenzione alla vigilia di Halloween, ricorrenza che coinvolge soprattutto famiglie e minori