Carcere di Catanzaro, detenuti rubano le chiavi e sequestrano un agente

1 minuto per la lettura

Tensione nel carcere di Catanzaro: alcuni detenuti rubano le chiavi ad un agente della polizia penitenziaria e lo sequestrano. Interviene il segretario nazionale e regionale del Sappe

Attimi di altissima tensione nel reparto di alta sicurezza del carcere di Catanzaro, dove alcuni detenuti hanno sottratto le chiavi a un agente della Polizia penitenziaria, arrivando a sequestrarlo. L’emergenza, scattata nel tardo pomeriggio di ieri (12 novembre 2026) probabilmente dopo il controllo su un pacco sospetto, è rientrata solo grazie al sangue freddo e al tempestivo intervento dei colleghi, che hanno liberato l’operatore evitando conseguenze ben più gravi.

A rendere noto l’episodio, il segretario nazionale e regionale del Sappe, Francesco Ciccone.

Alla base del gesto quindi, ci sarebbero futili motivi, presumibilmente riconducibili al controllo su un pacco contenente oggetti non consentiti.

“Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà e vicinanza al collega vittima di questo vile sequestro e rivolgiamo un sentito plauso a tutto il personale intervenuto e al comandante di Reparto”, dichiara il Sappe.

“Ancora una volta la professionalità, il sangue freddo e l’alto senso del dovere dei poliziotti penitenziari hanno sopperito alle falle di un sistema sempre più sotto pressione, evitando il peggio”, prosegue il sindacato, che non archivia però l’episodio come un fatto isolato.

Il Sappe parla di “gravi criticità strutturali che affliggono la casa circondariale di Catanzaro, legate in primo luogo a una cronica e ormai insostenibile carenza di organico”. In particolare il sindacato evidenzia “la drammatica mancanza di unità nel ruolo dei sottufficiali”, avanzando una richiesta ai vertici dell’amministrazione penitenziaria e del ministero della Giustizia: il trasferimento “immediato” di tutti i detenuti responsabili e coinvolti nella vicenda.