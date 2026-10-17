Caro Carburanti, Fedralog incontra il prefetto di Catanzaro: “Parlerà con il Governo”

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Il coordinatore regionale di Fedralog, che ha proclamato la protesta per il caro carburanti, ha incontrato il prefetto di Catanzaro che ha assunto l’impegno di informare il Governo

CATANZARO – Mentre continua la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti la cui conclusione è prevista per martedì, le organizzazioni di categoria tentano di avviare una interlocuzione con le istituzioni. Una delegazione della Fedralog, la Federazione regionale della logistica che ha proclamato la protesta in atto da ieri, 16 ottobre 2026, in tutta la Calabria ha incontrato il prefetto di Catanzaro, Clemente di Nuzzo.

«Abbiamo avuto questo incontro con il prefetto, che ringraziamo, – ha detto Mario Pansini, coordinatore regionale di Fedralog – e gli abbiamo spiegato le problematiche del settore trasporto merci, del comparto dell’autotrasporto. Ha preso atto di tutto quanto e ha promesso che veicolerà tutto agli organi del governo centrale e darà questa informazione alle istituzioni. Adesso restiamo in attesa continuando il presidio, ovviamente, fino a martedì».

Rispetto all’agitazione in atto e ai presidi presenti su larga parte del territorio calabrese, Pansini ha precisato che «la protesta la portiamo avanti fino a martedì con la speranza di avere un riscontro entro tale data altrimenti prenderemo seri provvedimenti, ovvero andiamo tutti a Roma. Questo è l’obiettivo che abbiamo come Federalog. Abbiamo deciso tutti quanti».

Una escalation della protesta che però resta come ultima ipotesi. Intanto Pansini ribadisce che «la nostra iniziativa sta andando bene. Oggi è aumentata l’affluenza e stanno partecipando non solo gli autotrasportatori ma anche le famiglie e le imprese. Quindi c’è massima partecipazione. Di questo noi di Fedralog vogliamo ringraziare tutti quanti. Continueremo ad essere determinati fino in fondo per portare avanti la causa. Ribadiamo – ha ricordato e al tempo stesso garantito Pansini – che la manifestazione è pacifica e che non ci saranno blocchi».