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Maltempo in Calabria e passaggio del ciclone Jolinda, raffiche di vento scoperchiano il capannone della torrefazione Guglielmo a Copanello di Stalettì: Vigili del Fuoco in azione, nessun ferito, danni ingenti alla copertura

Maltempo a Copanello, paura alla Guglielmo a Copanello di Stalettì, ma nessun ferito

Nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 16 marzo 2026, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta in località Copanello, nel comune di Stalettì, presso lo stabilimento della storica azienda di torrefazione “Guglielmo”. L’intervento si è reso necessario a causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche che nelle ultime ore stanno interessando il Catanzarese, con vento forte e criticità diffuse.

MALTEMPO IN CALABRIA, RAFFICHE DI VENTO HANNO DIVELTO LA COPERTURA DI UN CAPANNONE DELLA GUGLIELMO

Secondo quanto si apprende, le forti raffiche di vento hanno divelto parte della copertura di un capannone di oltre 5.000 metri quadrati, adibito alla linea di produzione e confezionamento del prodotto finito. La struttura è situata nell’area industriale di Copanello, lungo la statale 106 jonica, zona spesso esposta alle perturbazioni che stanno colpendo la Calabria in questi giorni.

AZIENDA GUGLIELMO, L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E LA MESSA IN SICUREZZA

L’intervento dei Vigili del Fuoco è finalizzato alla messa in sicurezza dell’area e dei macchinari esposti alle intemperie, con operazioni puntuali di verifica e di rimozione delle parti pericolanti della copertura. I pompieri stanno lavorando anche al recupero del prodotto già confezionato, nel tentativo di limitarne il danneggiamento dovuto alla pioggia e al vento che hanno investito il capannone.

Al momento non si registrano danni a persone e il personale presente è stato messo in sicurezza secondo i protocolli di emergenza previsti in questi casi. Ingenti, invece, appaiono i danni alla copertura in pannelli coibentati, che in più punti risulta sollevata o parzialmente divelta dalle raffiche di vento che hanno interessato l’area.

LA SITUAZIONE DEL CAPANNONE

Dalle prime verifiche effettuate sul posto, la struttura portante del capannone non risulterebbe aver subito compromissioni strutturali tali da determinarne l’inagibilità complessiva. I tecnici dei Vigili del Fuoco proseguiranno comunque con i controlli per escludere eventuali criticità residue, soprattutto in corrispondenza dei punti maggiormente sollecitati dall’azione del vento.

Torrefazione Guglielmo

La stabilità del corpo di fabbrica è un elemento centrale per la ripresa in sicurezza delle attività produttive, che verrà valutata in coordinamento con la proprietà e con i professionisti incaricati delle verifiche statiche. Solo al termine delle ispezioni sarà possibile definire tempi e modalità di un ritorno alla piena operatività dello stabilimento.

MALTEMPO IN CALABRIA, LA SITUAZIONE NEL CATANZARESE

L’episodio che ha interessato lo stabilimento della Guglielmo si inserisce in un quadro di maltempo che, nelle ultime ore, sta impegnando intensamente i Vigili del Fuoco in tutta la Calabria. Nella provincia di Catanzaro si segnalano numerosi interventi per alberi e rami pericolanti, danni alle coperture e verifiche di sicurezza su edifici pubblici e privati.

Le raffiche di vento, spinte dal passaggio di una perturbazione che ha già provocato in regione oltre un centinaio di interventi di soccorso tecnico urgente, stanno causando danni soprattutto lungo la fascia ionica. Il dispositivo regionale di soccorso rimane attivo e potenziato, con un monitoraggio costante dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche e delle eventuali nuove criticità sul territorio.

LA TORREFAZIONE GUGLIELMO



La torrefazione “Guglielmo”, realtà produttiva storica e simbolo del territorio catanzarese, già interessata da eventi che ne hanno messo alla prova la resilienza, ma che non hanno mai fermato la continuità aziendale. Anche in questa circostanza, l’obiettivo dichiarato è quello di contenere i danni, salvaguardare la produzione e ripristinare quanto prima le condizioni di piena operatività, nel rispetto dei necessari standard di sicurezza.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla vulnerabilità delle aree industriali rispetto agli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti anche in Calabria.