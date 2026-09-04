Forte scossa di terremoto in Calabria

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Forte scossa di terremoto registrata in Calabria, secondo i dati dell’Ingv la scossa sarebbe avvenuta nella provincia di Cosenza ma percepita anche nella provincia di Catanzaro

Una forte scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia in Calabria. Secondo la stima dell’Ingv la scossa sarebbe avvenuta in provincia di Cosenza tra Rende e Castiglione Cosentino (e non di Catanzaro come inizialmente ritenuto). L’evento, registrato alle 21.31, avrebbe avuto una magnitudo di 3.7. La profondità dell’epicentro era di 9 chilometri.

La scossa sismica è stata nettamente percepita dalla popolazione sia nella provincia di Cosenza che in provincia di Catanzaro. La sala operativa regionale della Protezione civile Calabria ha segnalato come non si siano registrati danni.