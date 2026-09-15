Calabria, 5.000 voli di droni contro gli incendi

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Operazione “Tolleranza Zero”, i dati della campagna regionale contro gli incendi con i droni di D-Flight e Aiviewgroup

Messa in archivio la stagione più calda dell’anno, emergono i risultati, non ancora definitivi in quanto l’operazione continuerà a pieno ritmo anche nei mesi di settembre e ottobre, relativi alla campagna antincendio regionale, diffusi sabato 12 settembre. I dati del piano delineano con estrema chiarezza l’impatto della tecnologia aerea sul contrasto ai reati ambientali. L’operazione denominata “Tolleranza Zero”, promossa dalla Regione Calabria, si è avvalsa in modo massiccio dei velivoli senza pilota gestiti da D-Flight e Aiviewgroup, società rientranti nell’orbita del Gruppo Enav.

INCENDI IN CALABRIA, 5MILA MISSIONI SUL TERRITORIO

Tra il 28 giugno e il 28 agosto, i 24 equipaggi impiegati sul territorio hanno portato a termine ben 5.000 missioni di volo. L’ampio raggio d’azione ha consentito di sorvolare le aree di competenza di 361 comuni calabresi. Accumulando un totale di 897 ore di perlustrazione aerea e tracciando oltre 104.000 chilometri di pattugliamento. La pressione operativa ha registrato il suo livello massimo nella giornata del 5 agosto, caratterizzata da un picco di 114 decolli.

Il rapido e costante scambio di informazioni con la Control Room, la Sala operativa unificata permanente, i Carabinieri forestali e la Protezione civile si è rivelato un tassello fondamentale. Nel solo mese di agosto, gli occhi elettronici dei droni hanno rilevato 73 incendi veri e propri. In pù 39 roghi di dimensioni minori e da 12 episodi legati alla combustione illecita di rifiuti.

IL BILANCIO DELL’OPERAZIONE: 93 SEGNALAZIONE FORMALI INVIATE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI

L’efficacia del dispiegamento di forze si evince anche dal prezioso supporto fornito alle indagini investigative. Il costante presidio dei cieli ha infatti originato 93 segnalazioni formali inviate alle autorità competenti. Oltre alla produzione di 31 dossier completi di materiale fotografico e riprese video ad alta risoluzione. Questi contenuti multimediali costituiscono prove essenziali per indirizzare le operazioni di spegnimento e per risalire tempestivamente agli autori dei reati. A tracciare il bilancio dell’iniziativa è intervenuto Igor De Biasio, amministratore delegato e direttore generale di Enav. Questi l’importanza del lavoro di squadra e del traguardo raggiunto, evidenziando come l’attività svolta in Calabria mostri come le competenze aeronautiche e le tecnologie del Gruppo Enav possano tradursi in un supporto concreto.