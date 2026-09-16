Terremoto in Calabria, sciame sismico e varie scosse nel Catanzarese

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È in corso uno sciame sismico in provincia di Catanzaro. A partire dalle prime ore della notte e dell’alba di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una serie continua di scosse nella zona

Scossa di terremoto oggi, mercoledì 16 settembre, in Calabria. L’Ingv ha registrato il sisma alle ore 07:04 di magnitudo 3.5 e poi tre minuti più tardi, alle 07:07, un’altra scossa di magnitudo 3.1. L’epicentro della prima è a Squillace e a una profondità di 39.6 Km, la seconda a Amaroni a una profondità di 38.7 Km, entrambe in provincia di Catanzaro.

SCIAME SISMICO IN PROVINCIA DI CATANZARO

Le scosse di questa mattina precedute da almeno altre sei scosse che si sono verificate nella notte nel corso di uno sciame sismico in provincia di Catanzaro. Dalle 3 la più forte di magnitudo 2.8 con epicentro presso Vallefiorita. Non si segnalano danni a persone o cose.

Si contano già oltre dieci scosse registrate nel corso della mattina una è stata distintamente avvertita dalla popolazione locale e nei comuni limitrofi, inclusa la zona di Lamezia Terme

Tutti gli eventi della sequenza hanno ipocentri relativamente profondi, compresi tra circa 36 e 41 chilometri. Una profondità che contribuisce ad attenuare gli effetti avvertiti in superficie rispetto a terremoti di pari magnitudo ma più superficiali.