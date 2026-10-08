Pianopoli, incendio alla discarica del gruppo Vrenna riaperta tre mesi fa

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Pianopoli, incendio alla discarica di rifiuti del gruppo Vrenna che ha riaperto tre mesi fa. I sindaci chiedono all’Arpacal monitoraggio aria

PIANOPOLI – Grosso incendio alla discarica di Pianopoli. Pare che le fiamme hanno interessato anche rifiuti vista la nube nera nella zona che sta interessando anche altri comuni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per stabilire la natura dell’incendio che si è sviluppato fin dal tardo pomeriggio di oggi (8 ottobre).

CHIESTO MONITORAGGIO ARIA ALL’ARPACAL

I Comuni di Serrastretta e Tiriolo hanno chiesto l’intervento all’Arpacal per il monitoraggio dell’aria. Il sindaco di Serrastretta, Mario Cianflone, ha diffuso un avviso alla cittadinanza per la presenza di fumi nell’aria, raccomandando, in attesa di riscontri tecnici sulla qualità dell’aria, ai cittadini di mantenere chiuse porte e finestre delle abitazioni, evitare stazionamenti prolungati all’aperto, disattivare temporaneamente eventuali impianti di ricambio d’aria esterni,

IL COMITATO “NO DISCARICA”

La discarica di Pianopoli ha riaperto lo scorso mese di luglio e nei giorni scorsi si è costituito il Comitato “No discarica di Pianopoli che ha tenuto un’assemblea a Serrastretta. Un Comitato nato «dall’esigenza della riapertura, l’ennesima, del mostro che incombe sul nostro territorio da ormai troppo tempo», ribadendo a gran voce la chiusura della discarica e la sua messa in sicurezza.

LA RIAPERTURA TRE MESI FA DOPO IL FALLIMENTO DANECO

La discarica, come si ricorderà, ha riaperto i battenti a luglio scorso con il nuovo gestore appartenente alla famiglia Vrenna che ha rilevato il fallimento Daneco per circa 13 milioni di euro. Tre mesi fa alla riapertura arrivarono nel sito i primi carichi di spazzatura dalla Puglia. Già due anni fa è stato affidato al gruppo Vrenna di Crotone, socio principale Raffaele Vrenna, l’ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi per un milione e mezzo di metri cubi di rifiuti urbani e speciali in località Gallù Carratello del Comune di Pianopoli, già sede della discarica gestita dalla Daneco Impianti srl in liquidazione, acquisita dalla società Rvl&co srl di Milano, componente del gruppo Vrenna.

Da qui prese avvio l’iter autorizzativo della procedura P.A.U.R. (Provvedimento autorizzativo unico regionale) del Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente della Regione Calabria per la sistemazione e l’ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi già autorizzata con A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) situata tra il centro abitato di Vena di Maida (a circa 2,3 km), di Pianopoli (a circa 3,8 km) e di Amato (a circa 6 km). Il progetto ha previsto la sistemazione dell’attuale discarica, che ha gli impianti dedicati sia del percolato che del bio-gas in modo da essere totalmente autonomo. L’ampliamento è stato autorizzato il 23 agosto 2011 dalla Regione Calabria e il rilascio dell’Autorizzazione integrata