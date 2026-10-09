Pianopoli, spento l’incendio alla discarica, scatta l’allarme ambientale. Non si esclude il dolo

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Spento il vasto incendio alla discarica di Pianopoli, scatta l’allarme ambientale. Non si esclude la pista dolosa

LAMEZIA TERME – Hanno lavorato per tutta la notte i vigli del fuoco per domare il vasto lincendio di rifiuti sviluppatosi all’interno della discarica di Pianopoli. I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento hanno messa in sicurezza dell’area. Sul posto hanno operato le squadre del distaccamento di Lamezia Terme, supportate da due autobotti per garantire il rifornimento idrico necessario alle operazioni. In campo anche la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Martirano Lombardo e un mezzo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), con ulteriori dispositivi di protezione individuale. Per consentire ai vigili di proseguire l’intervento anche durante la notte è stata, inoltre, necessaria una colonna fari, che ha permesso di illuminare l’area interessata dalle operazioni.

INDAGINI E ALLARME AMBIENTALE

Intanto i carabinieri stanno eseguendo accertamenti per stabilire la natura dell’incendio (non si esclude la pista dolosa) che ha sprigionato per ora colonne di fumo allarmando il territorio di altri comuni, come Serrastretta e Tiriolo che hanno chiesto l’intervento all’Arpacal per il monitoraggio dell’aria. Il sindaco di Serrastretta, Mario Cianflone, ha diffuso un avviso alla cittadinanza per la presenza di fumi nell’aria, raccomandando, in attesa di riscontri tecnici sulla qualità dell’aria, ai cittadini di mantenere chiuse porte e finestre delle abitazioni, evitare stazionamenti prolungati all’aperto, disattivare temporaneamente eventuali impianti di ricambio d’aria esterni.

SITO RIAPERTO TRE MESI FA

La discarica, come si ricorderà, ha riaperto i battenti a luglio scorso con il nuovo gestore appartenente alla famiglia Vrenna che ha rilevato il fallimento Daneco per circa 13 milioni di euro. Tre mesi fa alla riapertura arrivarono nel sito i primi carichi di spazzatura dalla Puglia. Due anni fa è stato autorizzato l’ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi per un milione e mezzo di metri cubi di rifiuti urbani e speciali in località Gallù Carratello del Comune di Pianopoli, già sede della discarica gestita dalla Daneco Impianti srl in liquidazione, acquisita dalla società Rvl&co srl di Milano, componente del gruppo Vrenna.

IL COMITATO NO DISCARICA CHIEDE SPIEGAZIONI

E a seguito dell’incendio che ha interessato la discarica di Pianopoli, è intervenuto il Comitato “No discarica di Pianopoli” che «a tutela dei cittadini», chiede «immediate spiegazioni al gestore della discarica e agli enti competenti su quando accaduto e sulle possibili ripercussioni sulla popolazione e sull’ambiente. La situazione è grave. È necessario un immediato piano di monitoraggio dell’aria e delle acque per verificare la dispersione di inquinanti. Appena due settimane fa il Comitato si è riunito in pubblica assemblea a Cancello per discutere dell’evoluzione della discarica e delle nostre preoccupazioni. Ancora una volta ribadiamo il nostro No alla riapertura della discarica di Pianopoli e all’apertura di nuove discariche».

LA NOTA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sull’incendio ha diffuso una nota Rifondazione Comunista Lamezia: «L’Incendio – si legge nella nota – alla discarica di Pianopoli così come l’incendio nel quartiere Ferrantazzo e quello dello scorso giugno nell’area industriale dimostrano il fallimento dei sistemi di sicurezza e di controllo. Il recente grave incendio che ha colpito la discarica in località Gallù-Carratello a Pianopoli rappresenta l’ennesimo, inaccettabile schiaffo al territorio del Lametino e alla salute dei suoi cittadini. Mentre ringraziamo i vigili del fuoco per l’incessante lavoro svolto anche durante la notte per domare le fiamme e limitare i danni, come Rifondazione Comunista non possiamo esimerci dal porre interrogativi necessari e urgenti. Questo rogo dimostra in modo inequivocabile che all’interno del sito non erano garantiti i livelli di sicurezza minimi previsti dalle normative vigenti. È inconcepibile che impianti di questo tipo, ad altissimo rischio ambientale e sanitario, continuino a rivelarsi vulnerabili e privi di sistemi di sorveglianza e prevenzione incendi realmente efficaci e tempestivi. Le primi ipotesi, se vera, degli inquirenti, che non escludono la pista dolosa, non fa che aggravare il quadro complessivo: la vulnerabilità dei siti di stoccaggio calabresi ai continui roghi denota una preoccupante e cronica assenza di controllo pubblico. Così come l’incendio in località Ferrantazzo dimostra che non vi è nessun controllo del territorio. Un incendio quest’ultimo evitabile se l’amministrazione avesse provveduto a rimuovere l’accumulo dei rifiuti noto a tutti e più volte segnalato da cittadini. Anche su questa ultima vicenda di Pianopoli esigiamo il massimo della trasparenza. Pretendiamo che la politica locale e gli enti di controllo facciano immediata chiarezza sulle cause dell’incendio e sulle responsabilità gestionali. Chiediamo inoltre che i dati sui campionamenti della qualità dell’aria avviati dall’Arpacal siano resi pubblici in tempo reale e diffusi con la massima capillarità alla popolazione. I cittadini hanno il diritto di sapere esattamente cosa hanno respirato e il livello delle ricadute di inquinanti sul territorio circostante che presenta terreni dedicati alla coltivazione e al pascolo. La salute pubblica e la tutela dell’ambiente non possono essere sacrificate sull’altare delle inefficienze manageriali e della speculazione sui rifiuti. Rifondazione Comunista che sin dall’inizio si è opposta alla realizzazione della discarica continuerà a vigilare e a dare battaglia affinché la gestione dei rifiuti in Calabria esca definitivamente dalla logica dell’emergenza e degli incendi facili, per passare a un modello interamente pubblico, trasparente, sicuro e sostenibile. Infine ribadiamo per l’ennesima volta la necessità di un controllo, sul tutto il territorio lametino degli impianti e dei depositi di stoccaggio di materiale da smaltire, spesso non in regola con le norme di sicurezza».