Eolico di San Vito sullo Jonio, la Regione fa ricorso al Consiglio di Stato

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Impianto eolico sulla montagna di San Vito sullo Jonio, la regione Calabria fa ricorso al Consiglio di Stato. Parlano i movimenti ambientalisti

SAN VITO SULLO JONIO – La Regione Calabria porta al Consiglio di Stato la battaglia sull’impianto eolico previsto sulla montagna di San Vito sullo Jonio. A darne notizia sono i movimenti ambientalisti contrari al progetto, che accolgono con favore l’impugnazione della sentenza del Tar del primo aprile. Quella pronuncia aveva annullato il decreto regionale con cui era stata dichiarata la decadenza della precedente autorizzazione concessa alla società costruttrice.

Il ricorso riapre il confronto giudiziario, senza chiudere la partita. Sono le stesse associazioni a precisarlo: l’iniziativa «naturalmente non segna la parola fine sul progetto», ma rappresenta «una boccata d’ossigeno» per quanti si sono mobilitati a tutela dell’area montana, caratterizzata da boschi e faggete a ridosso del Parco regionale delle Serre.

IL FUTURO INCERTO DEL CAMMINO COAST TO COAST

La nota è firmata dal Movimento Terra e Libertà Calabria, da Italia Nostra Calabria, da Italia Nostra Soverato/Guardavalle e dal Coordinamento regionale Controvento. I movimenti ricordano che il progetto risale al 2006 e riferiscono che è stato interessato anche da un’inchiesta della magistratura, senza fornire nella nota dettagli o indicazioni sugli esiti.

Al centro delle preoccupazioni c’è il futuro del cammino “Coast to coast”, ideato da Kalabria Trekking, che collega Soverato a Pizzo. Secondo i firmatari, il percorso richiama migliaia di turisti ogni anno e sostiene il lavoro di cooperative e operatori economici, coinvolgendo decine di famiglie. Un’attività legata alla fruizione del paesaggio, alla storia dei luoghi e al patrimonio spirituale delle aree attraversate.

Le associazioni sostengono che l’installazione delle pale nel cuore del tracciato comprometterebbe il sentiero, con ricadute ambientali, sociali ed economiche. È su questo intreccio tra tutela della montagna e prospettive di lavoro che si concentra la loro opposizione all’impianto.

Il ricorso viene letto anche come un risultato della mobilitazione. La nota richiama le manifestazioni del 2 agosto al Lago Acero e del 9 ottobre alla Cittadella regionale, insieme alle assemblee con cittadini e amministratori. Iniziative che, secondo i promotori, mostrano la possibilità di «far remare governanti e cittadini nella stessa direzione».

Resta netta la contestazione al modello di sviluppo rappresentato dal progetto: i firmatari denunciano il rischio di trasformare il territorio in una «zona di sacrificio», senza benefici per le comunità locali. Il passaggio al Consiglio di Stato è dunque accolto come un segnale politico e istituzionale, mentre l’esito della controversia resta aperto.